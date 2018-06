Muere a los 47 años el actor de ‘Sons of Anarchy’ Alan O'Neill

El actor irlandés Alan O'Neill, conocido por su papel en la serie Sons of Anarchy (Hijos de la anarquía, en español), ha muerto a los 47 años. El intérprete falleció este miércoles en su casa de Los Ángeles, según han informado varios medios estadounidenses. Aún no se conoce la causa del óbito, pero según el portal especializado The Hollywood Reporter, O'Neil tenía problemas con el tabaco y el alcohol y una enfermedad de corazón crónica. Fue su pareja quien encontró el cuerpo en su apartamento.

O'Neill nació en 1971 en la capital irlandesa, Dublín, y se dio a conocer sobre todo por sus papeles en la serie de acción de EE UU Sons of Aanarchy y en la telenovela irlandesa Fair City (Ciudad Justa, en castellano). En Sons of Anarchy, una ficción que trata sobre la vida de un club de moteros que opera ilegalmente en Charming —un pueblo ficticio ubicado en California—, trabajó en la sexta y séptima temporada interpretando a Hugh, un exmiembro del IRA. Su última aparición fue en el capítulo 13 de la séptima temporada, la última de la serie. En Fair City interpretó a Keith McGrath durante más de seis años.

La carrera televisiva de O'Neill comenzó en los años 90, con su participación en la película Ballyseedy (1997), que narra una masacre ocurrida en Irlanda en 1923, en plena guerra civil, cuando nueve prisioneros del IRA mueren tras ser obligados a cruzar un campo minado. Posteriormente trabajó en la miniseria Corazón Rebelde (2001). También participó, en esta última década, en películas como Agente doble (2012) o Deseo Peligroso (2016).

El manager de Alan O'Neill, Greg Meyer, ha dicho a The Hollywood Reporter: "Alan era un gran actor y una gran persona querida por todos. Según su agente, Annette Walsh, "era brillante, divertido y amable".