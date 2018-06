¿Por qué llora usted con ‘La traviata’?

Un tipo sale a un escenario vacío y empieza a destripar el argumento de La traviata, la ópera de Verdi, por lo demás bastante conocido: Alfredo y Violetta se aman, pero ella es una antigua prostituta y él un joven de buena familia, así que los prejuicios sociales destruyen su relación y Violetta acaba muriendo de tisis. No se irriten porque les desvele el final, aquí lo que importa no es lo que pasa sino cómo se cuenta. Es el juego que propone Anto Rodríguez en su particular versión de La traviata, una performance en la que el artista —solo durante toda la función— canta, tararea las partes instrumentales de la obra e interpreta a todos sus personajes deteniéndose en distintos momentos para llamar la atención sobre las convenciones que sostienen todo ese artefacto escénico: por qué un foco que de pronto ilumina un espacio vacío significa que una puerta se abre, por qué los espectadores se tragan y hasta se emocionan con escenas tan artificiales como que un hombre se comunique con su amada cantándole un aria.

Con esta singular Traviata se inaugura este martes el ZIP, el festival que por segundo año organiza el Teatro Español de Madrid para dar visibilidad al teatro más experimental. Dura solo seis días, pero es un buen escaparate (diez espectáculos) para conocer en qué punto está la investigación escénica. Podríamos decir, por intentar encontrar inquietudes comunes entre los artistas que participan, que todos parten del mismo lugar que Anto Rodríguez: el cuestionamiento de las convenciones teatrales tradicionales y la voluntad de forzar al público a mirar de otra manera.

En el festival podrán verse trabajos que han destacado ya esta última temporada en los circuitos off, como Rebota, rebota y en tu cara explota, de Agnés Mateus y Quim Tarrida, junto a otros de nueva creación como 1.000 preguntas antes de cantar una canción, del colectivo Poderío Vital, además de intervenciones en el exterior del teatro.

Festival ZIP. Teatro Español. Madrid. Del 12 al 17 de junio.