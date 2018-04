¿Qué ver hoy en TV? | Domingo 29 de abril de 2018

15.30 / La Sexta

'Muere otro día'

Die another day. Estados Unidos-Reino Unido, 2002 (133 minutos). Director: Lee Tamahori. Intérpretes: Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby Stephens.

Brosnan se despide del agente creado por Fleming con otra de sus trepidantes historias. Ahora, acompañado de Halle Berry, se ve inmerso en una peligrosa misión cuando una operación encubierta en Corea del Norte resulta comprometida por culpa de un traidor que está a punto de provocar un catastrófico conflicto militar.

16.0 0 / La 1 y 20.45 / Movistar Partidazo

Doble cita deportiva: tenis y fútbol

Los aficionados al deporte tienen hoy dos emocionantes citas. La primera llegará (La 1, 16.00) con la final del Barcelona Open Banc Sabadell, que enfrentará a Rafael Nadal (que juega su undécima final en este torneo) con Stefanos Tsitsipas (verdugo de Pablo Carreño en semifinales. Ya por la noche (Movistar Paridazo, 20.45), el Barcelona se puede proclamar campeón de Liga con tan solo empatar en Riazor con el Deportivo de La Coruña. Además, beIN LaLiga ofrecerá los choques Getafe-Girona (12.00), Alavés-Atlético de Madrid (16.15) y Valencia-Eibar (18.30).

21.30 / Cuatro

‘Chester’ inicia su nueva temporada

El programa de entrevistas que capitanea Risto Mejide, Chester, inaugura nueva temporada invitando al presentador Jesús Calleja y al patinador Javier Fernández, con quien hablará sobre los límites humanos y compartirá su experiencia recorriendo el mundo hasta convertirse en uno de los mejores deportistas de la historia de España. A sus 26 años, es consciente de las dificultades que ha atravesado durante su carrera, incluso señala que “Hubo momentos horrorosos. De estar solo, de no saber qué hacer, de aburrimiento, de darle vueltas a la cabeza… De decir ¿qué hago?, ¿dónde estoy?, ¿por qué he elegido esto?”. Jesús Calleja también sabe lo que es llegar lejos y más alto que nadie. Gracias a sus programas de televisión, los espectadores han podido acompañarle en las travesías y retos más exigentes del planeta, como convertirse en el único hombre que ha estado en los cuatro puntos cardinales del globo terráqueo. “O te buscas tú la vida o la suerte no viene a buscarte a ti”, afirma.

22.00 / Movistar Estrenos

‘La cordillera’

Argentina, 2017 (114 minutos). Director: Santiago Mitre. Intérpretes: Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas, Gerardo Romano.

En una cumbre de presidentes latinoamericanos en Chile, donde se definen las estrategias y alianzas geopolíticas de la región, Hernán Blanco, el presidente argentino, vive un drama político y familiar que le hará enfrentarse a sus propios demonios. Con esta premisa arranca un intenso y ambiguo drama político con tintes de thriller dirigido por el realizador argentino Santiago Mitre. El encargado de dar vida a este complejo personaje es el experimentado Ricardo Darín, que vuelve a regalarnos una cuidadísima interpretación adornada de sutiles matices. Quizá se haga algo larga, pero merece una oportunidad.

22.05 / La 1

Difíciles pruebas en ‘MasterChef’

Los aspirantes de MasterChef aprenderán esta semana cuáles son los ingredientes que no pueden faltar nunca en la nevera de un gran chef, ya que en la primera prueba solo podrán utilizar los alimentos que dejaron en casa antes de entrar en el programa. En la prueba exterior viajarán a Baiona, donde cocinarán un menú típico gallego para 120 personas. En la prueba final, el maestro pastelero David Pallàs les mostrará seis tipos de trufas para que los aspirantes reproduzcan tres de ellas.

22.30 / Neox

Nuevos capítulos de ‘Roseanne’

Roseanne vuelve, tras años de ausencia (la serie fue emitida anteriormente de 1988 a 1997), con su décima temporada. Y lo hace con nuevas historias que abordan los problemas de hoy y un elenco (con Roseanne Barr y John Goodman a la cabeza) que no ha perdido el ritmo de la comedia. Los espectadores podrán disfrutar del regreso de esta familia trabajadora estadounidense tan estimada por la audiencia durante años.