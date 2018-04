‘Sé quién eres’, en camino de tener su propia adaptación en EE UU

El canal Paramount Network está desarrollando su propia versión de Sé quién eres. El thriller de Telecinco creado por Pau Freixas y protagonizado por Fracesc Garrido y Blanca Portillo da el salto así al mercado estadounidense con una adaptación que tendrá por título I know who you are y en la que el protagonista, un abogado en la versión original, cambiará de profesión, siendo ahora un periodista estrella que pierde la memoria tras sufrir un accidente de tráfico.

Como adelanta Deadline, al frente del proyecto se encuentra Steven Kane, cocreador de The Last Ship, que se encargará del guion, mientras que la dirección correrá a cargo de David Semel. La productora CBS TV Studios es la responsable de esta adaptación.

Sé quién eres, que contó con un buen seguimiento en su emisión en Telecinco y con reconocimientos como el Premio Ondas a la mejor serie, ya se emitió en otoño en Reino Unido a través del canal BBC Four, especializado en series europeas.

No es el único proyecto que está en marcha en Estados Unidos relacionado con la ficción española. ABC está rodando el capítulo piloto de la versión estadounidense de Gran Hotel. La adaptación de la serie de Antena 3 está producida por la actriz y productora Eva Longoria y por el guionista Brian Tanen. En este caso, la historia sufrirá también ligeros cambios, como que el hotel en el que se desarrolla la acción está situado en Miami en el tiempo presente.