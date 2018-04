El Festival Río Babel 2018, un oasis tropical en Madrid

Ya está aquí el cartel por días de la segunda edición del festival madrileño Río Babel. A menos de tres meses de su celebración la organización ha anunciado la programación de esta fiesta que se celebra los días 6 y 7 de julio en la capital. Rio Babel se ha consolidado como la gran cita que se atreve a cruzar sin miramientos la escena musical latinoamericana y la española, un oasis tropical ubicado en Madrid.

El séquito de estrellas que protagoniza la primera jornada del evento está liderado por Bunbury, Los Auténticos Decadentes y la agrupación mexicana Molotov. Completan la selección musical del viernes los madrileños Alamedadosoulna, que regresan para ofrecer una actuación exclusiva, los peruanos We The Lion, la banda multicultural Jenny and The Mexicats y los King Coya, que nos ofrecerán su particular fusión de la música andina con la cumbia y la electrónica.

El sábado 7 de julio también contará con grandes nombres como el cuarteto londinense Crystal Fighters y su divertido directo, y los australianos The Cat Empire, que presentarán nuevo álbum. Además, la compositora y actriz Bebe participará en una segunda jornada que contará con los argentinos Miranda, que no dudarán en refrescarnos con su divertido y frenético electropop. Sobre los escenarios del Río Babel también estará el dúo electro peruano Dengue Dengue Dengue y Caligaris, que pondrán la nota de color y fantasía a esta jornada con un alegre y delirante espectáculo circense. El compositor y cantante granadino Arco, y Quantic completan el cartel.

Así queda repartida esta extraordinaria selección de las propuestas más alternativas del panorama musical nacional e internacional. De esta forma, el festival alcanza su segundo año de vida convirtiéndose en una de las ofertas culturales más atractivas de las noches veraniegas en Madrid. Un encuentro perfecto para los más intrépidos buscadores de nuevas emociones y en un espacio ideal para disfrutar de la mejor música y gastronomía al aire libre, como es el recinto IFEMA – Feria de Madrid. Las entradas del Río Babel se pueden adquirir en StubHub por 65 euros en el caso del abono y por 40 euros si se trata del boleto para un solo día.