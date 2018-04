‘The Terror’, aventuras con “los astronautas del siglo XIX”

"Eran como los astronautas de aquella época, eran aventureros, era una profesión muy glamurosa". Jared Harris y Tobias Menzies, protagonistas de la serie The Terror, describen la producción que hoy arranca en AMC España (22.10). Basada en la novela homónima de Dan Simmons, The Terror cuenta la historia de una expedición al Ártico en busca del Paso del Noroeste en la que empiezan las dificultades cuando los dos barcos quedan atrapados en el hielo. La tripulación vivirá entonces mementos complicados teniendo que hacer frente a las adversidades: frío, falta de suministros, las relaciones entre ellos... y un misterioso monstruo que siembra el pánico.

La historia de The Terror está basada en una expedición real que partió desde Inglaterra en 1845 y que terminó con todos sus tripulantes muertos. "Ha habido más viajes con éxito a la Luna que viajes a través del Paso del Noroeste con éxito. Es increíblemente peligroso", describe Harris a EL PAÍS.

Menzies y Harris visitaron Madrid como parte de la promoción de la serie. Ambos tienen una amplia carrera televisiva que incluye participaciones en series como Mad Men, Juego de tronos, Outlander, Fringe, The Honourable Woman, además de The Crown, ficción que además van a tener en común, ya que en ella Harris ha interpretado al padre de la reina Isabel II, mientras que Menzies dará vida a su marido, Felipe de Edimburgo, en las dos próximas entregas. Preguntados por su papel favorito de los que han interpretado hasta ahora en la televisión, Harris bromea: "El próximo", tras lo que asiente Menzies. Solo unos días después se hizo oficial su fichaje por The Crown.