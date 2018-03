La Cienciología estrena su propio canal de televisión

La iglesia de la Cienciología quiere contar su propia historia, sin filtros externos, y para ello la controvertida organización religiosa decide estrenar un canal de televisión. La emisión arranca la noche de este lunes en Estados Unidos e incluye seis series originales que estarán disponibles en las plataformas digitales iTunes de Apple y Google Play, además de en su propio portal en Internet.

“Lo único más interesante de lo que has escuchado y lo que aún no has escuchado”, anticipa en un vídeo colgado en las redes sociales, bajo la cuenta ScientologyTV. En la tienda de aplicaciones se pueden encontrar dos series bajo los títulos Meet a Scientologist y Voices for Humanity, así como un programa en el que se ofrece un perfil del fundador de la organización, L. Ron Hubbard.

Join us for the network premiere, Monday, March 12th, 8pm EST, on DIRECTV, https://t.co/5PTWNWgc66, Roku, AppleTV, fireTV, Chromecast, iTunes and Google Play! pic.twitter.com/JFngm6OetK — Scientology Network (@ScientologyTV) 12 de marzo de 2018

El anuncio del canal se hizo este pasado domingo, y creó sorpresa en el mundo de los medios. “Una nueva voz, una nueva cadena”, señala el grupo en el vídeo promocional, en un montaje en el que hace referencia a las acusaciones que se están haciendo contra la organización por sus prácticas de negocio y tácticas contra los que abandonan la iglesia, como la actriz Leah Remini o el realizador Paul Haggis.

La iglesia está liderada por David Miscavige y tiene entre sus miembros más célebres a los actores Tom Cruise y John Travolta, o al cantante Beck. La organización fue objeto de documentales como Inside Scientology o Going Clear: Scientology and the Prison of Belief. En ellas los miembros que la abandonaron describen abusos y explotación. Con este canal, busca contrarrestar las críticas.

El estreno se anuncia un mes después de emitir un anuncio durante la emisión de la final del campeonato de fútbol americano en Estados Unidos, que ha sido visto 2,8 millones de veces en su canal de YouTube. De acuerdo con la propia organización, se podrá acceder al canal a través de los dispositivos Apple TV, Amazon Fire TV, Roku y Chromecast de Google y DirectTV.