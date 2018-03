¿Qué ver hoy en TV? | Domingo 11 de marzo

12.00 / beIN LaLiga

Cuatro partidos en la Liga de fútbol

La 28ª jornada de Liga incluye hoy cuatro partidos, emitidos en directo por beIN LaLiga. A las 12.00, en Espanyol recibe en Cornellà-El Prat a la Real Sociedad. A las 16.16, el Wanda Metropolitano es el escenario del duelo entre el Atlético de Madrid y el Celta. En el estadio Gran Canaria se miden a las 18.30 Las Palmas y Villarreal. Finalmente, Athletic y Leganés se enfrentan en San Mamés a las 20.45. Mañana, a las 21.00, GOL ofrecerá el Alavés-Betis.

18.40 / AXN

Venganza

Taken. Francia, 2008 (93 minutos). Director: Pierre Morel. Intérpretes: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen.

A pesar de la presencia del temible Luc Besson en la producción y el guion de Venganza (y de su nefasto título español), se trata de un thriller de lo más convincente que combina con acierto sus elementos sombríos y sus secuencias de acción, con el execrable asunto del comercio de mujeres como telón de fondo. Una puesta en escena de notable poderío y un impagable personaje protagonista modelado por Liam Neeson animan aún más la función.

21.30 / Cuatro

‘Planeta Calleja’, con Lara Álvarez

La periodista y presentadora Lara Álvarez acompaña a Jesús Calleja al Rally Baja 1.000, en California, considerado la carrera off road más larga del mundo, con 1.800 kilómetros. En Planeta Calleja, Álvarez también realizará una experiencia de buceo extremo al lado de un tiburón ballena. Aunque no todo será diversión y el programa asistirá al drama que viven muchas familias separadas por la frontera entre México y EE UU.

22.00 / TCM

21 gramos

EE UU, 2003 (124 minutos). Director: Alejandro González Iñárritu. Intérpretes: Sean Penn, Naomi Watts, Benicio del Toro.

Después de su agitador debut con Amores perros, el hoy consagrado González Iñárritu regalaba aún más cine en su segunda película. El desarrollo narrativo de 21 gramos, que retuerce las convenciones del melodrama, se mueve entre constantes saltos temporales que desestructuran la narración. Iárritu la convierte así en un reflejo del interior de sus personajes, unos seres heridos y atormentados que ven entrecruzadas sus vidas a causa de un azar inexorable, mientras son perseguidos por una cámara crispada y casi amenazadora.

22.15 / Antena 3

La teoría del todo

The Theory of Everything. Reino Unido, 2014 (120 minutos). Director: James Marsh. Intérpretes: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox, Emily Watson, David Thewlis.

La vida de Stephen Hawking da forma a una película con alma de melodrama, pero de estilo refinado y atento. La teoría del todo se vuelca tanto en los hallazgos profesionales del protagonista como en su existencia cotidiana, en especial en la relación con su primera esposa. Eddie Redmayne ofrece un trabajo memorable, pero también lo hace Felicity Jones, que encarna el profundo amor hacia alguien inexorablemente incapacitado.

23.30 / La 2

‘Crónicas’ entra en la Real Academia Española

El reportaje ‘RAE. La norma y la palabra’, se sumerge en el trabajo de la Real Academia Española, que ha sido sacudido también en los últimos años por la revolución tecnológica. Desde 2017, el Diccionario de la Lengua se edita en formato electrónico y ya acumula 95.000 términos que suman más de 200.000 acepciones: demasiado para el limitado espacio del libro tradicional. El reportaje recorre las estancias de la Academia y se acerca a sus 46 sillones en los que trabajan los académicos y las escasas académicas.