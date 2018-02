El retorno de Karate Kid en ‘Cobra Kai’

Daniel LaRusso y Johnny Lawrence tienen todavía asuntos pendientes que zanjar desde sus tiempos del instituto y desde su último enfrentamiento sobre el tatami. Y los van a cerrar 30 años después. YouTube Red (servicio de suscripción que en España de momento no está disponible) ha publicado el primer tráiler de Cobra Kai, una serie de diez episodios de media hora cada uno que mezclará comedia y acción y que retoma la historia de los personajes de la película Karate Kid (1984). El tráiler acumula ya más de dos millones y medio de reproducciones en YouTube.

El título de la serie, Cobra Kai, hace referencia a la escuela de karate donde Johnny (William Zabka) era alumno. Johnny reabre el Cobra Kai, lo que provoca nuevos enfrentamientos con Daniel (Ralph Macchio). El que no estará en la serie será el señor Miyagi, interpretado por Pat Morita, fallecido en 2005.

Cobra Kai se une así al catálogo de series de YouTube, que cuenta con títulos como Step Up, Sing It o 12 Deadly Days. Y se une también a la corriente de recuperar series y películas antiguas con nuevos capítulos como ha pasado con Roseanne o Will y Grace.

La serie está escrita por Josh Heald (guionista de Jacuzzi al pasado), Jon Hurwitz (Dos colgados muy fumaos) y Hayden Schlossberg (American Pie: El reencuentro). Los tres emitieron el verano pasado un comunicado en el que explicaban por qué querían hacer esta serie: "Como cualquiera que se haya criado en los años 80, los tres somos grandes fans de Karate Kid. Cobra Kai será una continuación de verdad de las películas originales [tres en total, aunque Zabka no salía en la tercera, y no hacen mención del reboot de 2010 con Jackie Chan y Jaden Smith], tendrá comedia, corazón y escenas de lucha electrizantes. No podemos esperar a reiniciar la rivalidad entre LaRusso y Lawrence...". Hurwitz y Schlossberg también dirigirán y Macchio y Zabka ejercerán de productores.