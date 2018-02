Amaia confirma por error la grabación de un documental sobre ‘OT 2017’

''La cena de ayer también era para el documental ese que se va a hacer... no sé si se puede decir. Siempre me pasa lo mismo. Madre mía no sé dónde meterme”. Son las palabras de Amaia Romero en directo en La mañana de La 1. Con la inocencia que la caracteriza, a la ganadora de Operación Triunfo se le ha escapado la confirmación de que se está rodando una película para contar cómo ha sido la última edición del concurso musical. La productora del programa, Gestmusic, es la encargada de la realización del documental, como ya hizo con los especiales de OT El reencuentro hace un año.

La cena a la que Amaia hace referencia reunió en la noche del jueves a los cinco finalistas de OT, Amaia, Alfred, Ana Guerra, Miriam y Aitana en un restaurante de Madrid en la que terminaron cantando el tema Camina, compuesto por los 16 concursantes del programa junto a Manu Guix, director musical de la escuela de OT.

Pero el lapso de Amaia solo ha confirmado lo que se venía hablando desde hace tiempo. Incluso los trabajadores de ese restaurante subieron ayer a las redes imágenes de cómo grababan la cena para el documental.

Amaia y Alfred preparan estos días también el videoclip de Tu canción, el tema con el que representarán a España en Lisboa en Eurovisión el próximo 12 de mayo y que fue elegido por votación del público en una gala especial con los cinco finalistas. En aquel programa, Lo malo, interpretado por Ana Guerra y Aitana quedó en tercer lugar, pero se convirtió en un éxito en Spotify a nivel mundial.