Gael García Bernal mantiene el compás

Gael García Bernal no es músico, pero si le dan un instrumento le entra, como dice él mismo. En eso envidia a su personaje en Mozart in the Jungle, producción de Amazon que este sábado 17 estrena su cuarta temporada en Movistar Series —y a partir de las 16.10, emite los 10 capítulos en maratón—. El actor mexicano encarna a Rodrigo, inestable pero brillante director de la Sinfónica de Nueva York que en esta entrega viajará a Japón, se codeará con las estrellas del mundo orquestal estadounidense y aprenderá a bailar.

“Esta ha sido una temporada complicada”, decía el actor a EL PAÍS el lunes en Nueva York. Por ello, esta vez no se ha puesto tras la cámara para dirigir ningún episodio, lo que si hizo la pasada etapa. No lo echa de menos, ya que pasó parte de 2017 terminando su segunda película como director, Chicuarotes, y dirigiendo para la Fox uno de los capítulos de Aquí en la Tierra. Aun así, se excusa: “Tenía mucho que bailar, muchos instrumentos que tocar”.

Aclara que solo interpreta lo suficiente para dar el pego en pantalla. “El desarrollo de la música sinfónica supone años y años de práctica, de juego y de experimentación. No puedo decir que porque sé correr, de repente soy atleta”, señala. Admite que ahora entiende mucho más la música, pero se muestra cuidadoso en respetar a quienes sí la dominan. Con todo, su buen hacer dando vida a Rodrigo le valió un Globo de Oro como mejor actor de comedia en 2016.

Considera que no existe una forma única de representar los altos y bajos en la vida de una orquesta, pero se pregunta si las tramas que desarrolla la serie sucederían en la vida real: “Lo interesante es que se plantean problemáticas que, cuando preguntamos a músicos si podrían existir, nos dicen: ‘¿Cómo supieron?”.

García Bernal reconoce que se divierte de forma especial desde que rompió hace un par de temporadas con la comparación que se hizo al principio de la serie entre su personaje y el maestro venezolano Gustavo Dudamel, comparación que se hacía incluso antes de que se estrenara el piloto. “Había que explicarlo de alguna forma aquí, en Estados Unidos. Se agarran a Gustavo porque antes de él, alguien que hablase español no podía dirigir una orquesta, ¿no?”, bromea. El director venezolano, de hecho, hizo un cameo al comienzo de la segunda entrega.

A esta cuarta temporada, Rodrigo llega enamorado de Hailey Rutledge, la oboísta y aprendiz de directora interpretada por Lola Kirke.

El actor destaca que el camino de la serie no puede resultar previsible, pero cree que ello supone una ventaja: “El tema es la música; podemos ir en cualquier dirección”. Y parece que emplea igual premisa en su carrera profesional y no le gusta caer en la rutina, a pesar de que lleva ya cuatro años en Mozart in the Jungle. “Quiero ser muy fiel a ese nivel de aparente improvisación y de una construcción de algo, de un viaje que pueda satisfacer mis inquietudes artísticas, en el más puro sentido. Aquí tengo la oportunidad de trabajar todos los años”, enfatiza.

Entre sus próximos estrenos figuran el thriller Museo, que ha dirigido Alonso Ruizpalacios y, en Argentina, la obra teatral Ejercicios fantásticos del yo. “Esto es muy distinto a cualquier otra película que hago durante el año, a cualquier obra; no tiene nada que ver. Pero la pregunta es: ¿haces lo que te gusta? Y, sí, la verdad es que esto es lo que quería desde niño, e invito a que otros lo hagan también”, remata.