¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 8 de febrero

15.00 / Movistar DCine

‘The majestic’

Estados Unidos, 2001 (153 minutos). Director: Frank Darabont. Intérpretes: Jim Carrey, Laurie Holden, Martin Landau, Bob Balaban.

El caso de un guionista que víctima de la caza de brujas del senador McCarthy huye sin destino, y que tras un accidente en el que pierde la memoria va a parar a una pequeña ciudad de California, conforma el punto de arranque de este agridulce drama. Para su tercera película, Frank Darabont (Cadena perpetua y La milla verde) contó con el protagonismo de Jim Carrey, que como ocurrió en El show de Truman y Man on the Moon abandona sus habituales muecas para demostrar que es un actor equilibrado y que sabe darle credibilidad a un personaje sobre el papel poco creíble. Aunque algo almibarado, un filme realmente inquietante.

20.50 / La 2

Los Goya en ‘Días de cine’

Días de cine ofrecerá un especial en torno a la última edición de los Premios Goya con entrevistas a ganadores, así como un homenaje Reyes Abades, que optaba a su décimo Goya y fallecía dos días antes de la gala. Esta semana, ‘La Habitación Verde’ de Días de cine estará dedicada a quien fuera el rey de los efectos especiales en España. En el repaso a la cartelera el programa se detendrá en los estrenos de The Florida project, dirigida por Sean Baker, un cuento sobre el lado más oscuro de una sociedad opulenta, con un Willem Dafoe que ha conseguido una nominación como mejor secundario para los Oscar, y con quien el programa ofrecerá una extensa entrevista reciente.

21.30 / Telecinco

El Valencia recibe al Barcelona en Copa

Desde el estadio de Mestalla, retransmisión del encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, que disputan el Valencia y el Barcelona. Los hombres que dirige Marcelino intentarán dar la vuelta a la eliminatoria tras caer derrotados 1-0 en la ida en el Camp Nou. Los catalanes, por su parrte, confían en el olfato goleador de su delantera (con Leo Messi a la cabeza) para alcanzar la final del torneo. El encargado de arbitrar este choque será el colegiado navarro Undiano Mallenco, que no pita en campo valencianista desde el botellazo a Neymar hace ya un año

21.45 / Antena 3

Frank Blanco, Lorena Castell y Quique Peinado visitan ‘El Hormiguero’

Esta noche El hormiguero recibe la visita de tres de los integrantes del equipo de Zapeando, el programa de las sobremesas de La Sexta: su presentador, Frank Blanco, y los colaboradores Lorena Castell y Quique Peinado. Con ellos recordaran algunos de los momentos más divertidos de este programa que ha cumplido ya las mil emisiones, y contarán algunas de las anécdotas vividas delante y detrás de las cámaras.

22.30 / FDF

‘Un golpe maestro’

The score. Estados Unidos, 2001 (119 minutos). Director: Frank Oz. Intérpretes: Robert de Niro, Edward Norton, Marlon Brando.

Contar en una película con Robert de Niro y Marlon Brando es un lujo. Pero no es menos cierto que este privilegio no tendría que haberle correspondido a Frank Oz, director irregular que combina aciertos como In & out y fracasos como Bowfinger, el pícaro. Así, un entretenido ejemplo de cine sobre robos perfectos que elevó su calidad gracias al talento de los dos padrinos.

22.40 / La 1

Más problemas en ‘Cuéntame cómo pasó’

Continúan las peripecias de la familia Alcántara. En esta entrega de Cuéntame cómo pasó, Antonio empieza su curso de inglés en Londres, totalmente ajeno a lo que está pasando en Madrid. Mientras, María ha salido del hospital y, aunque está todavía convaleciente, quiere reincorporarse al instituto cuanto antes. La joven es recibida casi como una heroína, lo que preocupa a Mercedes, que cree que eso puede animarla a volver a meterse en problemas.