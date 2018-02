¿Qué ver hoy en TV? | Lunes 5 de febrero

15.10 / #0

300

EE UU, 2007 (110 minutos). Director: Zack Snyder. Intérpretes: Gerard Butler, Lena Headey, Rodrigo Santoro.

Después de debutar con la estupenda Amanecer de los muertos, Zack Snyder se zambulle en una excitante aventura digital para adaptar el legendario cómic de Frank Miller que recreaba la batalla de las Termópilas. 300 consigue que los dibujos originales respiren en la pantalla en una poderosa combinación de imágenes que toma prestados algunos modos visuales de los videojuegos y de los tebeos. Snyder consigue llenar su delirio digital de densidad dramática en un arriesgado equilibrio entre lo espectacular y lo emotivo.

20.55 / La 2

El arte de Victoria de los Ángeles

El documental ‘Brava Victoria’, que hoy emite Imprescindibles, se acerca al quehacer creativo de la gran soprano Victoria de los Ángeles (1923-2005). Buena parte de sus imágenes provienen de grabaciones que ella misma realizó con unas cámaras caseras de 8 y 16 milímetros. La artista, quien siempre reconoció su origen humilde, desarrolló una intensa carrera y llegó a protagonizar más de 35 óperas.

22.00 / TCM

Con faldas y a lo loco

Some Like it Hot. EE UU, 1959 (116 minutos). Director: Billy Wilder. Intérpretes: Jack Lemmon, Tony Curtis, Marilyn Monroe.

Billy Wilder sí era perfecto. Por eso pudo escribir, junto a I. A. L. Diamond, dirigir y producir una obra maestra del calibre de Con faldas y a lo loco. Y lograr que parezca sencillo rodar una comedia perfecta, en la que no sobra ni falta un solo plano, de regocijantes gags, que se mueve entre convulsiones y remansos de calma mientras parodia los códigos del cine gansteril. Para rematar la faena, los siguientes filmes de Wilder serían tres maravillas consecutivas: El apartamento, Uno, dos, tres e Irma, la dulce.

22.40 / Antena 3

La pasión se desboca en ‘Apaches’

El quinto episodio de Apaches, la serie que interpretan, entre otros, Alberto Amman, Verónica Echegui, Eloy Azorín y Paco Tous, relata cómo Miguel y Carol comienzan una relación que promete ser apasionada, a espaldas del Chatarrero. Mientras tanto, el padre de Miguel ha vuelto al negocio de los horóscopos y el joven utiliza el taller paterno como una tapadera para la fundición de oro tras perpetrar un nuevo atraco.

23.45 / La 2

La mayor tragedia ambiental de Brasil

El espacio En portada emite hoy el reportaje ‘Ocho minutos’, que se centra en la tragedia vivida del 5 de noviembre de 2015 en Brasil, cuando el lodo de una mina arrasó el pueblo de Bento Rodrigues quitando la vida a 19 personas. Además de las muertes, decenas de miles de pescadores o agricultores se quedaron sin medio de vida. Durante la grabación de este reportaje, se acumularon pruebas (aportadas por la Fiscalía, la Policía Federal o los damnificados) de la negligencia de la empresa minera Samarco.

23.55 / Paramount Channel

Ronin

RU-EE UU, 1998 (113 minutos). Director: John Frankenheimer. Intérpretes: Robert de Niro, Jean Reno, Jonathan Pryce, Sean Bean, Natascha McElhone.

¿Cómo rodar un thriller moderno, repleto de acción sin caer en superficialidades? Hay que llamarse John Frankenheimer. El autor de El tren y Siete días de mayo aborda una trepidante historia de mercenarios, los Ronin, samuráis sin amo, sujetos que trabajan por dinero, para el mejor postor, conscientes de su condición de desclasados. La trama se centra en un mac guffin ejemplar, un maletín repleto de dinero tras el que anda el equipo de mercenarios y que, en realidad, es sólo una excusa para desplegar un entramado de traiciones. Así, entre secuencias de acción rodadas de manera impecable (Frankenheimer huye de la tecnología digital y utiliza especialistas, como antaño), Ronin diserta sobre la naturaleza humana, la codicia y el afán de poder.