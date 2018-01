¿Las campanadas que nadie vio?: Castilla y León consigue un 0% de ‘share’

Las campanadas de Castilla y León

A estas alturas, casi todo el mundo sabe que las Campanadas de TVE fueron las más vistas de la pasada Nochevieja, que el vestido de Pedroche consiguió una buena cifra para Antena 3 y que Telecinco bajó mucho su audiencia. ¿Pero qué ocurrió con las televisiones regionales? ¿Cuál fueron las Campanadas menos vistas? Parece que el premio se lo llevó Castilla y León. ¿O no?

Esta Comunidad Autónoma consiguió un 0% de share y cero espectadores, según datos de Kantar Media. El programa de actualidad de la radio de la Universidad Complutense de Madrid Guerra de Medios publicó el dato en su cuenta de Twitter. El tuit consiguió 8.558 retuits y 7.617 me gustas. Las Campanadas no eran en directo. El día 22 se grabaron en Salduero, en Soria, y su retransmisión se limitó a un primer plano del reloj.



📉 AUDIENCIAS | Sorprendente dato de las Campanadas de Castilla y León Televisión (@rtvcyl) con un 0,0% de cuota de pantalla y 0 espectadores a las 00:00 horas. pic.twitter.com/DTQJqnadPs — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) 2 de enero de 2018

Aunque la noticia corrió como la pólvora en la red social, con bromas incluidas, este cero se debe en realidad a un problema con el sistema de medición de audiencia en España. Algo que no solo afectó a la cadena regional sino también a DKiss, Teledeporte, Gol, entre otras. Se trata de lo que se denomina en el argot televisivo un "cero técnico".

"No les vio ni su familia"

"No les vio ni su familia" fue el tuit más repetido por los internautas. Pero esto no es del todo cierto. Simplemente, lo que significa es que no lograron representación en el panel de audímetros. Las audiencias en España se miden mediante una muestra representativa de la sociedad, que asciende a 4.755 audímetros tras el último aumento que Kantar Media realizó en septiembre de 2017. De estos, Castilla y León cuenta con tan solo con 300 audiómetros y ninguno de estos televisores sintonizó las campanadas de la región, lo que no quita que otros ciudadanos de la Comunidad sí lo hicieran.

Sí, sí los vieron. Pero los audímetros no estaban en sus casas y al no aparecer en ninguno de los colocados en CYL dan el 0 técnico. Un abrazo a todo el equipo que hizo ese trabajo y mis respetos. — Latanace (@Latanace) 2 de enero de 2018

Castilla y León TV no es una televisión pública. RTVCyL, propietaria de los dos canales, es una empresa privada repartida al 50% entre Edigroup, fundada por el constructor José Luis Uribarri, y Promecal, del también constructor Antonio Miguel Méndez Pozo. La empresa recibe por parte de la Junta de Castilla-León entre 18 y 25 millones de euros cada año.