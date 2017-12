Diez series para ver con tu madre

Te haces mayor, te independizas y recuerdas las horas que pasaste viendo la tele con tu madre. También las discusiones por el control del mando o por mandarte a la cama cuando la cosa se ponía interesante. Ahora, cada vez que la visitas, los minutos compartidos frente a la pequeña pantalla son un regalo incalculable.También es una oportunidad para profundizar en la relación materno-filial. "A veces es recomendable buscar actividades ligeras que permitan desarrollar mundos comunes con los padres, algo que a veces no es sencillo por las diferencias generacionales o los problemas de comunicación: salir a andar, de compras, ver el fútbol, cocinar, cuidar el jardín o ver series son algunos ejemplos”, explica Juan Macías, psicólogo especializado en familia y pareja.

La temática del programa, a veces, también ayuda. “Es importante que el contenido interese o guste a todos. El poder comunicativo y de influencia de las películas y series es muy potente; crean modas, conciencian sobre problemas de salud o sensibilizan acerca de temas sociales... A veces se usan por parte de las hijas e hijos para actualizar a sus padres o ayudarles a tener referentes sobre realidades concretas, incluso para hablar de algunos temas complicados”, concluye el psicólogo.

1. Anatomía de Grey

Enredos en la consulta

Urgencias transformó las series de médicos durante los años noventa. Anatomía de Grey fue su relevo en 2005, una ficción centrada en las relaciones entre profesionales sanitarios. Shonda Rhimes, guionista y productora, se propuso dar forma a un entramado dramático que mostrase a mujeres exitosas compitiendo al mismo nivel que los hombres. Las estresantes dinámicas hospitalarias fueron el caldo de cultivo elegido donde se mezclaban los conflictos personales con temas como el aborto, la eutanasia o la guerra. Catorce temporadas después, sigue convenciendo a millones de espectadores en todo el mundo. La serie ha sido para muchos una ayuda o una inspiración. “Muchas madres aseguran que han sospechado que sus hijos sufrían una enfermedad gracias a la serie, y las han descubierto después de insistir a los doctores”, declaró recientemente Ellen Pompeo, la protagonista, en una entrevista para promocionar la nueva temporada.

2. Las Kardashian

Un clan de celebridades

Ninguna de las cinco hermanas Kardashian-Jenner es artista o modelo, pero siempre están invitadas a todos los saraos de la farándula estadounidense. El reality show, que desde 2007 narra sus andanzas, les ha aupado a esa categoría cajón de sastre de celebridad. Lideradas por Kris Kardashian, la matriarca, ex mujer del abogado de O J Simpson, se han criado en un lujoso entorno de belleza artificial. Sus dilemas familiares mantienen a la audiencia pegada a la pantalla desde hace una década; también el cambio de sexo de Caitlyn Jenner, su padre (o padrastro en el caso de tres de ellas), que conmocionó al clan. Al principio lo apoyaron, especialmente Kim, casada con el rapero Kanye West, hasta que el ex deportista publicó unas memorias en las que daclaraba la falta de apoyo de su ex mujer, Kris. Entonces la más célebre de las Kardashians se alejó de su padrastro. Y continuó el drama que ya va por los 200 capítulos.

3. MacGyver

El manitas rejuvenecido

Este personaje televisivo de los años ochenta salía airoso de cualquier situación peligrosa en cada capítulo. Y sin pegar un tiro. Le bastaban un par de objetos cotidianos, un mechero o un alambre, para escapar o desarmar a su enemigo. McGyver se convirtió en un héroe que conquistó millones de hogares y que las generaciones posteriores han conocido gracias a las múltiples reposiciones. En 2016 llegó una nueva versión, un reboot del clásico actualizado, encarnado por el actor tejano Lucas Till. El nuevo McGyver se mete en todo tipo de problemas, de los que sale vivo gracias a su pericia y del que pueden enamorarse madres e hijos por igual.

4. Expediente X

La verdad sigue ahí fuera

Los agentes especiales del FBI Fox Mulder y Dana Scully, protagonistas de Expediente X, una de las grandes series de ciencia ficción de los noventa, regresaron a la acción en 2016 con una nueva temporada, década y media después del fin de la serie. Seguramente la viste siendo un niño o un adolescente, o fueras tan pequeño que no tuvieras la oportunidad. Esta es la ocasión para compartir las sobrenaturales investigaciones de la pareja, junto a tus progenitores. El éxito de los seis capítulos hizo que el productor Chris Carter grabara una nueva temporada que comenzará a emitirse en 2018.

5. Younger

Veinteañera a los cuarenta

La edad de las mujeres en el mundo laboral y la brecha intergeneracional marcan las tramas de esta serie que en España puede verse, con todas sus temporadas, en Sky, basada en la novela homónima de Pamela Redmond Satran. La actriz Sutton Foster interpreta a una madre de 40 años recién divorciada, a la que su marido dejó por una más joven y que, tras 15 años inactiva, es incapaz de encontrar trabajo. En medio de un momento tan duro, un chico la confunde con una veinteañera. Entonces decide poner en marcha un plan con su mejor amiga Maggie, interpretada por Debi Mazar, para recuperar la autoestima: se hace pasar por una mujer de 26 años para conseguir un puesto de trabajo en una empresa editorial. Y lo consigue.

6. Agent Carter

Una heroína sin superpoderes

Carter es una agente secreta en el universo de los superhéroes de Marvel. No tiene poderes pero es capaz de destapar planes perversos para salvar al mundo y defender su lugar en un mundo de hombres sexistas gracias a su inteligencia. Trabaja en la Reserva Científica Estratégica, lucha contra las amenazas nucleares al final de la Segunda Guerra Mundial y ha contado con su propia serie de televisión durante dos temporadas. Entre 2015 y 2016, Hayley Atwell, que interpretó a Carter en varias cintas del Capitán América, ha regresado a su personaje para convertirse otra vez en la agente número uno, tras ser relegada a labores de secretaria. Lo logrará con la ayuda de Howard Stark, Iron Man, quien, acusado de traición, la recluta para limpiar su imagen.

7. Fit Life

¿Qué hace Pilar Rubio cuando no presenta?

La presentadora Pilar Rubio protagoniza este híbrido entre reality show y magazine. En él no desvela secretos íntimos —tiene dos hijos con el futbolista del Real Madrid, Sergio Ramos— ni muestra con dramatismo sus momentos de debilidad, como sí hacen las Kardashians. El suyo es un espacio, que emite Fox Life, para hablar de lo que le preocupa y ofrecer consejos sobre alimentación, entrenamientos y moda a los espectadores. En Fit Life, Rubio demuestra la versatilidad de sus gustos: puede desfilar en la Madrid Fashion Week de la mano de Maya Hansen, someterse a una sesión de yoga aéreo, variante de esta disciplina milenaria que se hace colgado, hacer tortitas fit y acabar el día en un concierto de Obús, cantando un tema junto a al banda.

8. Cadena de amigas

Famosas probando cosas nuevas

La actriz de Gym Tony, Mariam Hernández, invita a la actriz y presentadora Patricia Conde a hacer vuelo sin motor. A continuación, Conde invita a Berta Collado a tomar una clase de pintura. Después Collado lleva a la modelo Verónica Blume a una clase de yoga aéreo. Y así sucesivamente, varias caras conocidas del mundo del espectáculo y el deporte se pasan el relevo para enfrentarse a retos de todo tipo. Ruth Lorenzo, Mónica Cruz, Ona Carbonell o Lydia Valentín participan en este programa de Fox Life que se estrenó en julio de 2017. La fórmula, que pone en situaciones poco habituales a estos personajes, ofrece momentos particularmente curiosos como ver a Ruth Lorenzo recibiendo clases de natación sincronizada o a Lydia Valentín, campeona del mundo de halterofilia, cocinando, algo que reconoce que no ha hecho en su vida. La atleta pone especial cuidado cuando corta las cebollas porque como ella misma dice: "tiene mucha fuerza".

9. Lo que nos une

Documental social

Morgan Freeman ha interpretado a Dios en la gran pantalla y en 2015 se lanzó, en la pequeña, a recorrer el mundo para entender por qué creemos, en la serie documental The Story of God (La historia de Dios, en castellano) de National Geographic. Ahora se ha echado otra vez a la carretera para comprender cómo somos y qué tenemos en común los seres humanos a través de la serie Lo que nos une, que se estrena en enero en España. En seis capítulos, el actor estadounidense de 80 años reflexiona sobre la libertad, el poder, el amor, las creencias, la rebelión, la guerra y la paz en diferentes partes del mundo; y con personalidades como el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton o el presidente de Ecuador, Evo Morales.

10. Canal 24 horas de Operación Triunfo

La vida, no tan secreta, de los triunfitos

Los lunes por la noche actúan en la gala que emite Televisión Española, pero a través del Canal Operación Triunfo de Sky, se emite la vida diaria de los concursantes dentro de la academia: sus clases de técnica vocal, de interpretación con los actores y directores Javier Calvo y Javier Ambrossi, las lecciones de Historia de la Música con Guille Milkiway, líder de la La Casa Azul, o las agotadoras clases de fitness con la entrenadora Magali Dalix. También sus ensayos, sus comidas y su tiempo libre como si se tratara de un Gran Hermano con 16 artistas. Sin esperarlo, el espectador puede engancharse a la conversación que mantienen mientras meriendan o a las bromas pesadas que Roi, uno de los concursantes, gasta a Amaia, una de las favoritas del público.