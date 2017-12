Anatomía del ‘best seller’

El escritor Carlos Zanón se confiesa reacio a leer best sellers, que considera plagados de lugares comunes y que raramente incomodan al lector. “Quiero leer libros que intenten y fracasen en saber de qué va vivir y morirse”, opina. Pero Babelia le propuso un reto: sumergirse sin prejuicios en siete de los más recientes superventas y exponer sus impresiones en un artículo. Estas son algunas de sus conclusiones: “Un best seller no sólo es un libro que vende mucho, sino que ese mucho se vende muy rápido. A veces los desastres nacen de las mejores intenciones. (…) El best seller es redactado en un estilo transparente —salteado con alguna palabra rebuscada como un apellido de rancio abolengo que pueda emparentarlo con un antepasado literario— para que palabras, acciones y personajes sean lo que parecen de un modo radical. La obsesión de ser leídos por una tonelada de lectores hace que no se corra el riesgo de que alguien (una tonelada menos uno, al parecer, es un fracaso) pueda perderse y abandonar la lectura”.

Con este artículo arranca mañana el nuevo número de Babelia, en el que el lector también encontrará, entre otras reseñas, una firmada por Íñigo Errejón sobre el libro El muro invisible. Las dificultades de ser joven en España (Politikon).

El apartado de arte de esta semana se abre con una conversación con el artista japonés Mitsuo Miura, que expone en el museo Casa de la Moneda de Madrid. La sección de música la ocupa una entrevista a la cantante y activista estadounidense Mavis Staples, que recupera en su último álbum el mensaje de protesta de los sesenta para cargar contra el presidente estadounidense, Donald Trump.

El crítico teatral Marcos Ordóñez escribe sobre la obra Tebas Land, del uruguayo Sergio Blanco, que se ha presentado en Madrid con dirección de Natalia Menéndez. Y en las páginas de opinión ocupa la tribuna libre el escritor Jesús Munárriz, junto a las firmas habituales de Antonio Muñoz Molina y Manuel Rodríguez Rivero.