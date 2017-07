‘Room 104’: Una habitación de hotel, 12 historias singulares

Contra el empacho del binge-watching televisivo (ver las series en maratón), son más los que están probando con otras formas de ganarse al público. Ficciones como Black Mirror o High Maintenance también se han apuntado al género de las antologías donde cada episodio contiene una historia con principio y final donde tanto la narración como los personajes son únicos a esa media hora. “Bocaditos de intimidad”, los llama una de las directoras de Room 104. Para los Duplass son la contraprogramación perfecta, toda la creatividad de los cortometrajes pero unidos por una idea o, en este caso, por una habitación. No hay ningún hilo narrativo entre los episodios aunque quizá exista alguna sorpresa escondida que no pueden decir o no sería sorpresa. “Porque todos somos específicos en lo que nos gusta pero hay momentos en los que solo queremos abrir la boca y ser sorprendidos”, añade Mark confiando en que este sea el caso.