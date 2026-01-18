Las imágenes de Matalascañas, una costa devastada por el avance implacable del Atlántico

Imagen de la parte de la playa de Matalascañas donde se comenzó a echar arena una semana antes de que llegar la borrasca 'Francis'. Un barco que se divisa en el mar draga la arena que envía por un tubo y se reparte por la orilla. El Ministerio para la Transición Ecológica tiene previsto aportar 700.000 metros cúbicos de arena y mejorar y recrecer nueve espigones para aumentar su eficacia en la retención de sedimentos. Los vecinos no entienden la razón por la que se ha empezado a trabajar en ese tramo de la playa donde había más arena y no en las partes que estaban ya mal y que han sufrido los mayores daños.

PACO PUENTES