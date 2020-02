Love Will Save The Day. Así se llamó la primera fiesta privada organizada por David Mancuso un sábado 14 de Febrero de 1970 en 645 - 647 Broadway. El DJ, pionero y referente fundó así The Loft. En The Loft no se podía entrar sin invitación, evitando así las acciones policiales que ocurrían en los setenta hacia la comunidad disidente sexual, o la comunidad racializada, y gracias a ello, como en muchas otras discotecas privadas, proporcionaban un espacio donde pudieran sentirse seguras frente a un Nueva York que anulaba o ejercía violencia hacia sus cuerpos. Como dijo Alex Rosner, quien creó el primer mixer, en The Loft había una "mezcla de orientación sexual, una mezcla de razas, una mezcla de grupos económicos. Una mezcla real, donde el denominador común era la música". Imaginar que la música tendría ese potencial como puente que permitía que dialogaran personas hegemónicas con aquellas comunidades de personas no hegemónicas podría verse como algo utópico.

Al igual que otras figuras y espacios como la casa S.T.A.R (de la Street Transvestite Action Revolutionaries) creado por Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson, dos mujeres racializadas trans, que fue un espacio creado para ayudar apoyar a estas comunidades. Rivera lo describió, en 1979, como "un lugar donde todas nosotras pudiéramos dormir. Eran solo cuatro habitaciones, y el propietario había desconectado la electricidad. Así que vivíamos allí a la luz de las velas, un grupo de 15 a 25 personas, apretujadas en esas habitaciones con todo nuestro armario. Pero funcionó".

Todas estas figuras construyeron puentes para aquellas personas que, debido a su racialitud, su sexualidad, su género, etc… fueron excluidas, quedándose "fuera de lo que la hegemonía consideraba dentro".

Liwai es un juego de palabras en chino entre lo que se considera de fuera (Wai 外) y lo que se considera de dentro (Li 里). De este juego de palabras surge una plataforma de Madrid para personas de origen chino cofundada por Xirou Xiao y Yue Fu que, desde el año 2019, decidieron formar un equipo de profesionales de origen chino, centrándose en la mediación intercultural, ejerciendo el papel de "enlace" entre el colectivo chino y el resto de la sociedad. Actualmente están en el Centro de Residencias Artísticas del Matadero Madrid.

Partiendo de esta metodología, realizan actividades y eventos de carácter intercultural y ofrecen servicios de mediación intercultural, entendida como acompañamiento e interpretación en clave cultural, intervención conjunta con otras profesionales y seguimiento posterior. Al preguntarles sobre sus objetivos, respondieron: "Crear y promocionar espacios de proximidad y reciprocidad entre la comunidad china en España y el resto de la sociedad a través de acciones diversas, partiendo de la interculturalidad y la interdisciplinaridad: cultural, artístico, educativo y social".

Desde esta plataforma también quieren que sean las instituciones públicas las que soliciten este tipo de servicios al detectar la necesidad de las personas migrantes, ya que consideran que la "administración debe garantizar el derecho de información y acceso de las personas migrantes a la hora de ser atendidas por los sistemas públicos". Por ello, Liwai también realizan talleres informativos grupales a la población china. Este primer año de residencia, se centrarán en las siguientes cuatro líneas de trabajo: actividades infantiles-familiares para familias de origen Chino, plataformas de intercambio y encuentro para mediadoras, investigadoras y artistas de origen chino, fomentar la compañía de performance Cangrejo Pro y por último iniciar un grupo de apoyo para adolescentes/jóvenes de origen chino.

