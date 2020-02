Rafael Tous dona su colección de arte conceptual al Macba

El museo no será el propietario de las obras

La donación de las obras de la colección Tous al Macba se presentó ayer, pero todavía hay que acabar de cerrar el acuerdo para ver quién es el propietario de todas estas piezas ahora. “Como la mayoría de museos, no somos una entidad de utilidad pública, como son el Prado, el Reina Sofía y el MNAC, que les exime de pagar impuestos como son el IBI. Tampoco somos una fundación como el Museo Picasso. Una y otra permitirían a Tous no pagar impuestos de donación al entregar las obras y el museo que las recibe no tendría que pagar el impuesto de sucesiones”, explicó Josep Maria Carreté, gerente del Macba, antes de la presentación de la donación.

“Por eso, hay que acabar de definirlo todo, para ver qué administración será la propietaria de las obras a partir de ahora, preferentemente la Generalitat”, explicó. Lo que si descartó Carreté es que la colección de Tous pase a ser propiedad de la privada Fundación Macba.