Conciertos en Madrid del 17 al 23 de febrero: Enamorándonos de Big Thief

Nombres grandes por descubrir en recintos aún medianos. Una semana muy propicia para los melómanos exploradores: los mejores de todos.

Lunes 17

A Editors les encanta el negro, en contenido y continente. Por eso, los cinco de Birmingham han querido compendiar sus primeros 15 años de trajín con una antología titulada Black gold (“Oro negro”) y una gira homónima que recala hoy en el WiZink (39€). En Madrid se les recuerdan conciertos espléndidos, sobre todo un par de ellos en La Riviera: Tom Smith es único en carisma y melodrama, y nadie como él sabe conjugar la herencia de Jim Morrison con la estela de Ian McCulloch (Echo & The Bunnymen) o el primer Jim Kerr (Simple Minds). Con todo, el arranque semanal también ofrece las alternativas de Papa Roach (La Riviera, 34€), unos californianos con casi tres décadas de trayectoria y ventas millonarias en ese rock duro que bebe del punk y el rap; o Turnover (Moby Dick, 19€), un espléndido trío que comenzó en el indie ruidoso pero agrega ahora elementos de pop, funk y hasta disco, jazz o lounge desde que su principal cerebro, Austin Getz, se mudó al norte de California. Pueden comprobarlo en su sabroso nuevo elepé, Altogether.

Martes 18

Habrá a quien no les suene el nombre de Milky Chance, pero desconfíen de su memoria: es casi imposible no haber escuchado, y hasta tarareado en estos últimos años Stolen dance (2013), un himno de pop feliz que el dúo alemán sigue enarbolando como bandera. El dúo alemán desembarca en La Riviera (34€) para consolidar su apostolado de la sonrisa con los argumentos de su nuevo disco, Mind the moon.

Actuación del grupo Milky Chance en el festival Mad Cool de 2016. SANTI BURGOS

Miércoles 19

Quien aún no haya introducido el nombre de Big Thief en sus vidas tiene la ocasión de enamorarse para siempre del cuarteto de Brooklyn a su paso por Joy Eslava (25€). La banda de Adrianne Lenker, una muchacha de lirismo superlativo y fragilidad muy engañosa, no publicó en 2019 un disco, sino dos. Y con una peculiaridad extraordinaria: tanto U.F.O.F. (mayo) como Two hands (octubre) figuran entre lo mejorcísimo de la añada. No dejen de visitar su obra, aunque también contamos con dos alternativas españolas excelentes. Amaro Ferreiro (El Sol, 18€) adelanta su tercer álbum en solitario, Personajes solitarios, que le reivindica como un gran autor más allá de su eterna condición de hermano-de-Iván-Ferreiro. Y Pedro Pastor (que también ya es más que el-hijo-de-Luis-Pastor) comparte su canción sensible y muy lationamericanizada junto al dúo de folk Fetén Fetén, siempre ecléctico y adorable. En la Galileo Galilei (17€).

Jueves 20

Día de muchos y muy sabrosos pequeños conciertos con los que descubrir nuevos nombres. El más apetecible, quizá, es el de Nérija (Clamores, 21€), una de esas bandas de la nueva hornada de ese pletórico jazz británico contemporáneo que nos viene dando muchas alegrías desde que descubrimos a The Comet Is Coming. Ígor Paskual, escudero de Loquillo, productor y buen literato, estrena su tercer disco con nombre propio, el oscuro La pasión según Ígor Paskual (Copérnico, 11€). Los argentinos Él Mató A Un Policía Motorizado, siempre tan amantes de los Pixies o la Velvet Underground, recalan en el Ochoymedio Club (15€) después de haber producido el debut de Amaia, la ganadora díscola de OT. Patricio, bilbaíno afincado en Bélgica (Libertad 8, 12€), es el autor de uno de los discos más conmovedores de los últimos tiempos en la escena de la canción de autor, Un rayo me atravesó. Añadamos el sonido americana de Dewolff (Caracol, 16,5€) o el cartel doble que encarnan en el Conde Duque (12€) los electrónicos Nova Materia y Asunción, la lisérgica nueva banda del actor Julián Villagrán.

Viernes 21

Seguimos con actores que dejan fluir su faceta musical. León Impala es el proyecto de dos intérpretes muy (re)conocidos, Diana Palazón y Chema León, con un primer elepé, El plan, que este viernes desvela en la Moby Dick (12€) su gusto por el pop soñado. Pero la gran cita del día nos la pone en bandeja el californiano Patrick Watson (Kapital, 28€), autor en 2019 de uno de los discos más compungidos, existenciales y hermosos de la temporada. Se titula Wave; compruébenlo. El delicioso y muy campestre dúo de country-folk Kacy & Clayton regresa al Café Berlín (13€) tras ya haber enamorado allí a los amantes de esas esencias yanquis hace apenas un año.

Sábado 22

La suya no es música fácil para todos los oídos, pero Louise Lemón se ha granjeado comparaciones muy serias (desde Nick Cave a Florence and The Machine) con sus dos primeros álbumes, encuadrados en lo que ella denomina “Death gospel” (!). El más reciente, de título bien curioso (A broken heart is an open heart), inaugura el fin de semana en la Moby Dick (18€). Akeroa (Café La Palma, 8€) es un nuevo cuarteto madrileño que profesa en su estreno discográfico, Espacio/Tiempo, su fe en bandas tan musculosas como Catfish & The Bottlemen, Biffy Clyro y hasta Foo Fighters.

Domingo 23

Izaro, la cantautora vasca que alterna castellano, euskera e inglés en un repertorio luminoso, seguramente deudor del Donosti Sound, ofrece una matiné acústica muy apetecible en The Attic (16€). Ahí, en la distancia corta de un espacio singular, será la ocasión de certificar las buenas vibraciones que transmite Limones en invierno, un disco que se perfila como la primera gran revelación peninsular de este 2020.

La cantante y compositora vasca Izaro. EFE

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram