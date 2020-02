Vidas hipócritas bajo el manto del pujolismo

No son los Pujol, pero lo parecen

"A mí me ha gustado mucho la obra, pero no creo que le guste a mis padres, que vendrán a verla en su turno de abono". Se lo decía una chica joven a una amiga en las escaleras del TNC. ¿Y por qué no les va a gustar?, preguntaba la amiga. "Pues por el tema que trata, tía, es que hay momentos que parecen Jordi Pujol y Marta Ferrusola.

De hecho, casi todos los comnetarios de lo espectadores que podías cazar al vuelo incidían en el mismo tema. Que si la mujer del ficticio juez Gallart es clavada en sus hechuras de matriarca a la mujer del expresident. Que si podían montar una obra sobre el día que Pujol confesó su corrupción. Que no estaría nada mal un culebrón sobre el procés...

Dice Guillem Clua que la obra no va de eso, que no son la familia Pujol. Pero, aylás, es que se parecen tanto. Joan, el hijo del juez -personaje que borda Roger Coma-, es un jeta de manual, un tipo divertido, un bon vivant que nada en la abudancia; su nieto Sammy, bien caracterizado por Alejandro Bordanove, aspira a ser el delfin del partido en el oasis convergente; en cuanto a la caracterización de Aurora, la matriarca que quiere taparlo todo -bravísima Vicky Peña-, el parecido con la Ferrusola, moño incluído, es grande, salvo (que se sepa) en el asunto de los ovnis.