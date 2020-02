Los testigos ratifican la versión de Serra: “No arrojó nada a los policías”

— ¿Vio a Isa Serra?

— Sí, dos veces. Estaba de pie.

— ¿Qué relación tiene con ella?

— La conocía de algunas asambleas políticas de aquella época y ahora somos rivales políticos.

Con el testimonio del concejal de Más Madrid Jorge García Castaño ha comenzado la segunda y última jornada del juicio a la ahora diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, procesada por desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y daños en un desahucio de Lavapiés en 2014. La fiscalía pide para ella 23 meses de cárcel porque aquella mañana del 31 de enero “realizaba unas funciones de liderazgo” y “atentó contra la paz pública y el normal desarrollo de la convivencia ciudadana”. Los hechos se denunciaron 20 días después. Por aquel entonces, Serra era estudiante de un máster en el campus de Somosaguas.



Si el miércoles declararon 11 policías locales y dos policías nacionales como testigos, este jueves ha sido el turno para los testigos de la defensa de Serra. El primero en declarar fue García Castaño, edil del Más Madrid en el Ayuntamiento. "No vi ninguna agresión. La gente estaba sentada de forma pacífica. Isa Serra no, estaba de pie en todo momento. Cuando la policía abrió paso para salir con las furgonetas policiales, seguramente sí que se lanzó algún objeto, pero en el primer momento no ocurrió nada". La fiscal ha observado que, en la primera declaración de Castaño en la fase de instrucción, dijo que sí se había lanzado una papelera y una zapatilla. Y ha insistido:

— ¿Y la papelera?

— Nosotros vimos lanzar una papelera y una zapatilla, pero estábamos a 20 metros.

Captura de uno de los vídeos presentados por la defensa de Isa Serra.

Después ha sido el turno para el fotógrafo Olmo Calvo, que estuvo presente en el desahucio desde las siete de la mañana. "Fui el primero en estar ahí", ha dicho. "Hice 999 fotos. Hubo gente que se encaró con la Policía, pero no he encontrado a Isa Serra en ninguna de las imágenes que tengo". La misma versión la ofreció el testigo Miguel Hernaiz: "Coincidí con ella en la plaza de Lavapiés. No la vi arrojar nada. No la vi insultar a nadie". También ha testificado su amiga Celia González, que ha dicho que no estaba presente, pero que sí charló con Serra por WhatsApp: "Ella me dijo que estaba lejos de la zona de tensión". Sin embargo, no ha podido aportar la conversación porque el móvil que tenía por entonces lo ha perdido.

El miércoles declararon 13 policías, 11 locales y dos nacionales. De ellos, seis recordaron que Serra sí estaba liderando la concentración. “A mí me dijeron hijo de puta", dijo el primero en declarar. "Ella llevaba la voz cantante. Lanzaba objetos”, otro. “Ella estaba en primera línea, en la cabecera”. “La reconozco perfectamente". "Ella y otra chica se enseñaron conmigo por el hecho de ser mujer. Me dijeron: 'Hija de puta', 'No te quieren', Tus hijos se avergonzarán de ti". El resto de agentes dijo que no se acordaban de ella: "No la reconozco". "No sé si estuvo".

Tras los testigos, la defensa de Serra aportó 54 vídeos grabados con el móvil. En ellos se ve siempre a un grupo de manifestantes en el suelo, increpando e incluso lanzando una maceta al cordón policial que trataba de salir del desahucio. Serra solo ha aparecido en tres. En uno junto al concejal García Castaño y en los otros dos siempre detrás de unos 50 manifestantes y de pie, tal y como manifestó la diputada este miércoles en su declaración.

“Terminé las clases y me fui a mi casa", dijo. "Por aquel entonces vivía en la calle Zurita [de Lavapiés]. Al salir del Metro me fui hacia la calle Tribulete [a pocos metros] porque había un desahucio. No había quedado con nadie. Estuve con el edil García Castaño. Él nos contó que habían desahuciado a un vecino. Me quedé cerca de él y luego me encontré a dos amigos más. La situación se puso más tensa, pero donde yo estaba no se lanzaron objetos. Eso fue más adelante, a unos 50 o 100 metros de donde yo estaba”.

Captura de uno de los vídeos aportados por la defensa en el juicio.

En las conclusiones finales, la fiscal María de la Hoz ha dicho que la actitud de Serra fue "cruel". Que el grupo tenía intención de atacar a los agentes. Que no actuaba de manera individual. Que "realizaba funciones de liderazgo". Y que, por todo ello, pide 23 meses de prisión y una multa menor de 5.250 tras escuchar la declaración de los peritos. La defensa de Serra solicita al Tribunal la absolución: "El atestado no refleja las actuaciones. Se hizo todo en 10 minutos y 20 días después de los hechos".

La declaración de Serra también ha generado polémica en el pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado de "impresentable" la "imagen" que está dando el Parlamento madrileño con la portavoz de Unidas Podemos. La declaración se produjo tras la pregunta del portavoz adjunto de la formación morada Unidas Podemos, Jacinto Morano, sobre un "recorte en la financiación" para centros públicos educativos.



