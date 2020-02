La Fundación Suñol inicia nueva etapa revisando su colección

A pesar de ser director artístico de La Virreina Centro de la Imagen, Valentín Roma se encargará de toda la temporada de la Fundación Suñol con sus relativos programas públicos. Un encargo especialmente delicado e importante tratándose de la primera en la nueva sede. Roma fue elegido para La Virreina en 2016, a través de un concurso público, y tiene un contrato de dos años renovables, que vencerá a finales de 2020. Cuando fue nombrado, debido a la Ley Montoro, las instituciones catalanas no podían crear nuevos cargos directivos de modo que Roma fue contratado como colaborador externo, lo cual aunque tenga la desventaja de ser autónomo le permite realizar todos los trabajos que quiera. “El encargo de la Suñol no ha disminuido mi dedicación a la Virreina”, asegura Roma, que durante su paso por el centro de arte de la Rambla ha escrito dos libros: El enfermero de Lenin en 2017 y Retrato del futbolista adolescente el año pasado. “Yo no le conocí como comisario de exposiciones, sino como escritor a través de Rostros, un libro maravilloso”, glosa Sergi Aguilar.