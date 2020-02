Orozco sobre De Lara: “Me ha hecho sufrir injustamente”

El ex alcalde de Lugo, Xosé López Orozco, ha asegurado hoy sobre la juez Pilar de Lara que le "ha hecho sufrir" : "a mí, a mi familia y a mis amigos, injustamente”, ha comentado. Tras el cese de la juez que le mantuvo investigado en varias causas, parte de ellas ya archivadas, ha destacado que “la justicia funciona”. “Yo siempre dije que confiaba en la justicia”, asume.

Orozco ha confesado que está “contento” porque, añade, “es una persona que creo que conmigo se ha equivocado totalmente”. “Me ha hecho sufrir a mi, a mi familia y a mis amigos injustamente”, le ha reprochado a la magistrada expedientada por retrasos con una sanción de siete meses y un día que acarrea la pérdida de su plaza en Lugo y de todas sus macrocausas. La decisión de castigarla emanó del Consejo General del Poder Judicial, el gobierno de los jueces, formado por magistrados designados por los partidos políticos mayoritarios.

El exalcalde, que sigue proclamando su inocencia, ha deslizado incluso, en referencia a De Lara, que “ella lo sabe también". "Lo sabe desde el día en que me llamó a declarar, no por mis declaraciones sino por las declaraciones de otros y las pruebas que pusieron encima de la mesa los mismos informes de Vigilancia Aduanera”, ha defendido Orozco.

“No entiendo su actitud conmigo, no la comprendí, no la comprendo y no la comprenderé”, ha detallado. Aún pesan sobre el exalcalde de Lugo dos investigaciones, una por la urbanización de O Garañón, aprobada durante su mandato, paralizada por la justicia y con anuncio de demolición por parte del actual gobierno local, y otra por la adjudicación del servicio de la ORA (el sistema de aparcamiento en la ciudad). Ambos casos siguen en el juzgado número uno de Instrucción, del que cesó como titular Pilar de Lara la semana pasada.

Sobre O Garañón, unas enormes torres edificadas junto al emblemático parque Rosalía de Castro, Orozco ha salido una vez más en su propia defensa: “Es imposible que pueda tener algún recorrido porque por más que repaso mi comportamiento administrativo fue totalmente de acuerdo con la legalidad y la realidad”.

“Con informes de todos los funcionarios (sobre la urbanización de unas altas torres a la vera del parque) que informaron tal y como venían haciendo mucho más atrás de ser yo alcalde. La propia Xunta, en las obras que realizó en su entorno, nunca solicitó permiso a cultura”, ha esgrimido. El socialista insiste en que con O Garañón “no hay recorrido”, e igualmente con respecto a la imputación por la ORA en que asegura: “Nunca recibí ni un euro, ni tampoco me lo ofrecieron”.

“El alcalde no está en el día a día en esas cosas, no estoy en la mesa de contratación, no estoy en la concejalía de urbanismo... además actuaron correctamente, eso me consta y lo tengo claro", ha abundado en la misma idea. "No va a tener ningún recorrido y por eso es incomprensible la actitud de la juez con respecto a mí y a los otros imputados; totalmente incomprensible”, ha clamado finalmente el exalcalde de Lugo, que cuando se archivó otra causa abierta contra él se autoproclamó "el campeón de las desimputaciones".