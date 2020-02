Jéssica Albiach: “ERC sabe que el referéndum no va a ser pasado mañana”

Jéssica Albiach es coordinadora de Catalunya en Comú y presidenta del grupo de Catalunya en Comú Podem en el Parlament. Diputada desde 2015, se perfila como candidata de los comunes a las futuras elecciones.

Pregunta. El Gobierno aplazó la mesa del diálogo y rectificó horas después por la presión de ERC. Ustedes hablaron incluso de que con ese aplazamiento se blindaba la mesa. ¿El Gobierno se equivocó?

Respuesta. Estamos en un momento de gran complejidad y compartimos la preocupación de que Torra haga un uso partidista de esa mesa diálogo en plena campaña. En todo caso, hay que normalizar que este gobierno está sostenido por una mayoría muy plural y tendremos que tener mano izquierda, negociar y llegar a acuerdos. Se trata de no desperdiciar ninguna oportunidad en favor del diálogo.

P. Rufián ha insinuado que el president no cree en la mesa y que sin ella se podía entrar en una dinámica tóxica. ¿Lo comparte?

R. Es evidente que Torra y sectores importantes de JxCat han apostado por la confrontación. En un contexto electoral es muy probable que Torra utilice la mesa como un plató de televisión.

P. Junqueras dice que no apoyarán los Presupuestos si la mesa no avanza. ¿Qué puede ofrecer el Gobierno para que no naufrague la legislatura?

R. Tiene que tener la cabeza fría, ser prudente y mantener la hoja de ruta del diálogo. La apuesta es nítida. La reforma del Código Penal para abordar el tipo penal de sedición es otra muestra. ERC tiene los pies en el suelo: sabe que será largo y que el referéndum no llegará ni mañana ni pasado mañana. Nosotros queremos uno que no sea binario.

P. ¿Ve capaz a ERC de rechazar de nuevo los presupuestos?

R. No creo que tropiece dos veces en la misma piedra. Si no se aprueban arrastraremos los de Montoro. Me niego a creer que el independentismo tumbe un buen acuerdo para todo el Estado y en concreto para Cataluña.

P. Son el único grupo de la oposición que apoya las cuentas del Govern ¿Le dan fuelle a Torra?

R. Los presupuestos no pueden utilizarse como un instrumento partidista. El PSC los usa de forma oportunista y en función del ciclo electoral. No quiere negociar y luego se queja si no le invitan. Para saber la opinión de los socialistas basta hablar con las alcaldesas Núria Parlón o Núria Marín, que han financiado las escoles-bressol o las becas-comedor. Iceta se equivoca frivolizando con los presupuestos. El PSC apoyaba hasta ahora la reforma fiscal. Tras años de prórroga y recortes no se podía dejar a la ciudadanía tirada. Teníamos razón: presupuestos y elecciones.

P. El PSC y la CUP dicen que las cuentas hipotecan al futuro ejecutivo.

R. Sorprende que coincidan. Si hubieran sido más constructivos hubiéramos mejorado el acuerdo de presupuestos. Son 300 euros de gasto más per cápita. Es un nivel próximo al de antes de los recortes. El PSC dice que si gana las elecciones habrá presupuesto antes del fin del verano. Pues sería el nuestro: no hay tiempo para negociar otro y habremos pasado nueve meses más sin él. Dicen que la inversión ejecutada hasta 2019 es superior a las cifras de inversión. Pero eso siempre pasa.

P. ¿Dan su voto a estas cuentas porque ERC apoya los de Colau?

R. La negociación se ha hecho en mesas paralelas pero queríamos el pacto del desbloqueo: investidura en el Estado, presupuestos en todas partes y elecciones. Queríamos ser útiles y no estar en la oposición para montar pollos como Ciudadanos, quedarnos en un rincón o ponernos estupendos. Había que arremangarse.

P. Tras las elecciones, plantea este dilema: un gobierno de izquierdas u otro independentista. ¿Qué opciones tienen cuando PSC y ERC se vetan?

R. Somos los que somos. La época de las mayorías absolutas se ha acabado. Nos tenemos que poner de acuerdo. O se repite un gobierno agotado y a la sombra de Junts per Catalunya o uno progresista. No hablo de un tripartito. Está la fórmula del País Valenciano, la de Barcelona o la del Gobierno. No tenemos que quedar atrapados en una fórmula que funcionó hace 15 años.

P. ¿Será cabeza de lista? En las últimas elecciones generales no hicieron primarias...

R. Siempre las hacemos pero en las últimas hubo una lista de consenso. ¿Si seré candidata? Es una decisión colectiva que no hemos valorado en la ejecutiva.

P. Con la marcha de Xavi Domènech y de Elisenda Alamany y Joan Josep Nuet ¿Es menos soberanista el grupo que dirige?

R. No depende de las personas sino del proyecto político. Y conservamos el mismo programa electoral. Han sido meses complicados pero estoy contenta del grupo. El espacio está madurando.

P. Es miembro del consejo estatal de Podemos tras concurrir por la lista de Íñigo Errejón. ¿Se presentará a la nueva asamblea?

R. No lo hemos decidido ni me lo he planteado. Las listas aún no se han conformado.