Cerrado un aparcamiento subterráneo en el centro de Terrassa por riesgo de hundimiento

El Gobierno municipal ha tenido que pasar dos veces por el pleno para recuperar la concesión, ya que la primera versión del acuerdo contemplaba que Ayuntamiento y empresa desistían de reclamaciones judiciales y de indemnizaciones, cosa que no gustó a la oposición. “Es la concesionaria la que debe pagar el coste por el mal diseño del edificio y el mal mantenimiento, no puede ser que al cabo de 40 años se deforme la estructura”, asevera Armengol. El texto se rehízo a raíz de un informe de los servicios jurídicos, que recomendó no cerrar la puerta a demandas, ya que todavía “hay pendiente determinar las causas concretas de esta situación de peligro de la estructura de la cubierta del aparcamiento, su alcance y efectos, así como su coste”.