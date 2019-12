Solo el 1,7% de los inmigrantes cobra ayudas sociales

Madrid es una región acogedora. El 14% de sus habitantes, 951.000 personas, nacieron en el extranjero y han encontrado su hogar en la Comunidad. Desde 2008, el Gobierno regional realiza cada dos años una encuesta para profundizar en la situación sociolaboral de la población inmigrante. El último estudio, presentado este viernes, revela que el 72% trabaja y que más de la mitad cuenta con un contrato indefinido. Los datos reflejan que apenas un 2% cobra una prestación por desempleo y que solo el 1,7% cuenta con apoyo económico de los Servicios Sociales. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha destacado que el informe servirá para “desterrar mitos” y evitar que algunos partidos utilicen información errónea.

“Las conclusiones nos ayudarán a reflexionar y a tratar los problemas de forma más exhaustiva”, ha insistido Reyero. El consejero ha precisado que enviará la encuesta a todos los partidos, pero ha sorteado pronunciarse sobre si sus palabras iban dirigidas a Vox, partido que apoya al Gobierno regional, formado por PP y Ciudadanos. En primera fila se encontraban diferentes cargos públicos, entre ellos José Ignacio Arias, diputado regional del partido de ultraderecha, que ha evitado valorar la encuesta. Para elaborarla, los técnicos de la consejería realizaron 3.100 encuestas a inmigrantes de entre 16 y 64 años durante mayo y junio. Los datos arrojan un poco de luz sobre la población foránea, una séptima parte del total.

Seis de cada diez inmigrantes llevan más de ocho años viviendo en la región. Un 35% ha obtenido la nacionalidad española y a un 40% le gustaría conseguirla. Un 18% de ellos ya la está tramitando. El estudio también revela que nueve de cada diez foráneos están empadronados en el municipio en el que reside. Uno de los bulos más extendidos durante las campañas electorales es que los extranjeros llegan a España para beneficiarse de su sistema de protección. El consejero de Asuntos Sociales lo ha contrarrestado con cifras: el 72% de los inmigrantes que residen en la región trabaja y solo el 15% está desempleado, una cifra similar a la media estatal y ligeramente por encima del global en la Comunidad, donde el porcentaje de desempleados se encuentra por encima del 10%.

“Pagan impuestos”

Los extranjeros se dedican fundamentalmente a la hostelería, el 17%, pero también a tareas de mantenimiento (16%) y a la construcción (9%). Solo el 7% son empleados del hogar. Más de la mitad tiene contrato indefinido, una cifra muy por debajo del total: en Madrid, casi el 81% de los trabajadores son indefinidos, según datos de la Consejería de Economía. Un 36% de los inmigrantes cuenta con una relación contractual temporal y solo un 9% lo hace sin contrato. “Estos datos muestran que no es cierto lo que se dice de que trabajan en negro y no pagan impuestos”, ha asegurado Reyero. Los ciudadanos foráneos también se atreven con el trabajo por cuenta propia: si en 2016 lo hacía un 10% en estos momentos alcanzan el 15. En cuanto a salarios, más de la mitad de los inmigrantes cobran más de 1.000 euros al mes; un 36% obtiene entre 600 y mil euros y solo un 8% cobra menos de 600 euros.

Otro de los bulos más extendidos es que los inmigrantes colapsan la Sanidad pública. La encuesta revela que solo el 7% ha acudido a Urgencias en el último año y que casi el 8% visitó a un especialista. La mayoría, seis de cada diez, solo acudieron a Atención Primaria y el 19% ni siquiera utilizó los servicios sanitarios porque no los necesitó. “Me preocupa que el 4,6% de los extranjeros no haya ido al médico porque no tiene tarjeta sanitaria. Es un asunto que debería resolver la Comunidad”, ha advertido la diputada socialista Purificación Causapié, una de las asistentes a la presentación del informe.

