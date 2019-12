Conciertos de la semana en Madrid, del 2 de diciembre al 8:

El puente de la Constitución propicia un retroceso en la intensidad de la oferta en directo. Pero, si queremos, no nos faltarán motivos de excitación frente a los escenarios.

Lunes 2

Han sido muchas y muy eclécticas las andanzas de Diego el Cigala durante estas dos últimas décadas, pero ninguna tan mágica como aquellas Lágrimas negras que vertiera hace tres lustros junto al piano cubano de Bebo Valdés. Bebo ya no está, pero él recupera aquel delicioso repertorio de ida y vuelta en el Nuevo Teatro Alcalá (40€). La semana del Central comienza los tres primeros días con el cuarteto del saxofonista tinerfeño Kike Perdomo (15€), mientras que los amantes de la inabarcable canción melódica italiana pueden acudir al encuentro con Nek en el Nuevo Apolo (27€). Una cosa es segura con esta especie de Sting mediterráneo y baladístico: aunque supere ya la docena de álbumes, escucharemos, sí o sí, aquello de Laura no está.

Martes 3

¿Se acuerdan de Tamara, aquella adolescente sevillana que, aún adolescente, asombraba con su manejo de boleros y coplas de un plató televisivo a otro? Han transcurrido ya dos décadas desde aquel debut, Gracias, la chiquilla anda ya por las 35 primaveras y celebra la onomástica con la antología 20 años de amor, que la lleva al Teatro EDP Gran Vía (20€). Para los amantes de las bandas sonoras, The world of Hans Zimmer nos sitúa en el WiZink Center ante la obra de uno de los compositores más prolíficos del gremio (Piratas del

Caribe, Gladiator, El código Da Vinci…). Lo mejor de este ecléctico montaje sinfónico: encontrarnos con Lisa Gerrard, la maravillosa cofundadora de Dead Can Dance, como voz principal.

Miércoles 4

Si no tienen en mente a los australianos Hoodoo Gurus, populares en los ochenta con temazos como I want you back o Bittersweet, regálense el reencuentro que propicia la sala El Sol (20€). Son ya 38 años de andadura, pero se conservan en gran forma y hacía un siglo que no nos visitaban, porque Sydney queda bien lejos. Y una noche de evocaciones de power pop y new wave siempre puede dejar muy buen sabor de boca.

Jueves 5

Marwan, el cantautor madrileño de ancestros palestinos, ya se ha habituado a reventar recintos grandes. Esta vez cierra por todo lo alto (La Riviera, 27,5€) el ciclo de Mis paisajes interiores, un álbum que ahonda con su sensibilidad aguda en las complejidades del amor y que se ha traducido en una gira apabullante: cerca de dos centenares de fechas entre España y Latinoamérica. A su finalización, y en el mismo escenario, ya no quedan entradas para ver a Bad Gyal, nombre artístico de la joven barcelonesa Alba Farelo, nueva reina de la descocada pachanguita dancehall. Las delicatessen las dejamos esta vez para el Café Berlín, con doblete: a las 21.00, Luis Prado (11€), que antes operaba como Señor Mostaza y es uno de los compositores pop más intrincados, irónicos e ingeniosos del país (escuchen su nuevo sencillo, Deberías hacer algo con tu vida, por favor); y a las 23.00, el estreno de Anathema, breve y vitamínico trabajo del trío madrileño Monodrama, jazz palpitante y nada intelectual para mentes despiertas.

Viernes 6

Le Parody (Independance, 12€), joven andaluza afincada en la capital, está suscitando riadas de comentarios esta temporada con su tercer álbum, Porvenir, heterodoxa e ingeniosísima confluencia de folclore, música popular y el desmadre de las raves. Experimentación, provocación y singularidad que habrá que cotejar ahora con la prueba del algodón de los escenarios. Y con Ivankovà (es decir, Irene de la Cueva) como telonera.

Sábado 7

Si aún no les resulta familiar el nombre del cantautor indio Prateek Kuhad, anótenselo a fuego. Es extraordinario, y la visita a Siroco (15€) supone su debut absoluto en la ciudad. En la NPR, la radio pública estadounidense, lo escogieron este año como una de las revelaciones de la temporada, y suena a una versión indie y muy mejorada de Ed Sheeran. Ojo, que compite en la agenda con Archive (Teatro Barceló, 27,5€), exquisitos magos del pop electrónico, que celebran su 25º aniversario con 25, un ¡séxtuple! álbum en vinilo. Nuestro Nico Casal, el compositor minimalista gallego, les ha realizado una magnífica remezcla del tema Erase. Y Penny Necklace, banda electrónica producida por Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly), da por finalizada la gira de Sólidos con su comparecencia en Contraclub (11€).

Domingo 8

La voz de Randy Greer (nieto de Sonny Greer, el batería de Duke Ellington) y el trío del pianista Ignasi Terraza se alían en el Café Central (20€) con sus Christmas swings, una manera diferente de afrontar estas fiestas a las que, sin remedio, nos vemos ya abocados.

