Son de distintas generaciones, de diferentes procedencias, de ámbitos muy diversos. A las integrantes del Club de las 25 les une su militancia feminista. Una vez al mes organizan un encuentro con una ponente destacada. “Vienen mujeres de las que aprendemos”, señala Cristina Almeida, su presidenta. La veterinaria de campo y escritora María Sánchez, cuyo libro Tierra de mujeresva por la sexta edición, ha sido la última invitada a charlar con ellas. “Espacios así son necesarios porque cobijan, hermanan y ayudan”, celebra la autora de uno de los libros del año.

Vocación inequívoca.“A aquellas y aquellos que trabajaron y cuidaron la tierra y nunca fueron reconocidos”, dedica su ensayo, una mirada íntima y familiar al mundo rural. María Sánchez, María Mercromina en Twitter, donde tiene más de 21.000 seguidores, defiende un medio rural sostenible. Está en contra de las macrogranjas. “Con 30 vacas en Francia puedes vivir vendiendo queso, en España es imposible”, apunta. Tiene 30 años y desde muy cría sabía que quería trabajar en el campo. “Soy la tercera generación que se dedica a la veterinaria por familia paterna, pero la primera mujer”. Vive en un pueblo a 30 kilómetros de Sevilla. Ahora está dos semanas en Madrid porque está haciendo un curso de nutrición animal. “Siento que una ciudad no es mi sitio. Yo quiero vivir en una casa en el campo, levantarme y no ver casas alrededor y no oír ningún coche”.

ampliar foto La comida del pasado miércoles, con María Sánchez como invitada. C. PINA

Todas las luchas. A los 14 años a su madre la sacaron del colegio para que se fuese a recoger aceitunas. “No le dieron opción a estudiar, a hacer lo que quisiera con su vida”, lamenta María Sánchez. “Hasta 1970 no fue obligatoria la escolaridad de las niñas”, recuerda Cristina Almeida, la abogada que nunca se quedó de brazos cruzados durante el franquismo. La extremeña llegó a Madrid y en 1961 entró en la Facultad de Derecho. “En la Universidad empezó mi compromiso por la igualdad”, recuerda. A sus 75 años, la presidenta del Club de las 25 tiene siempre la agenda llena con actividades que requieren su presencia. Charlas, encuentros y colaboraciones en televisión en programas como La Sexta Noche y Está pasando. “El feminismo asume todas las luchas: contra la violencia, contra la desigualdad, contra el cambio climático... Tenemos que cambiar el mundo, todas las luchas son nuestras”.

Encuentros abiertos. Entre las socias del Club de las 25, fundado hace 25 años por Karmele Marchante, hay periodistas, comisarias de arte y artistas, políticas, médicas, guardias civiles… La vicepresidenta es Mercedes Cano, coach, consultora y formadora en empresas. “Siendo una de las asociaciones de mujeres más longevas en España nunca hemos optado a ayudas oficiales ni a nada”, señala. No son 25 socias, en contra de lo que su nombre pueda hacer pensar. Algunos años han superado esa cifra, otros no la han alcanzado. Sus encuentros no son exclusivos para socias. “Nosotras invitamos a amistades y personas que consideramos interesantes, pero cualquiera que quiera venir puede contactar con nosotras a través de la web”. Las comidas que más éxito de convocatoria tienen son en las que participan políticas. “Escuchamos y decimos lo que pedimos que hagan, les decimos lo que no nos gusta”. Un restaurante en La Latina, Casa María, les acoge.

Premios anuales. Cada año el Club de las 25 entrega premios a mujeres destacadas en distintos ámbitos. Una cita que siempre se celebra en el Hotel Palace. Rosa María Calaf es la maestra de ceremonias desde 2007. Entre quienes han sido reconocidas en estos años se encuentran Concha Velasco, Gemma Nierga, Pepa Bueno, Isabel Coixet, Carme Ruscadella, Almudena Grandes, Teresa Perales y María Escario. Los últimos premios que recibieron Sara Montiel, Terele Pávez o Amparo Soler Leal fueron los del Club de las 25. Los abanicos que reconocen sus trayectorias siempre los entregan mujeres destacadas. Entre quienes han participado como entregadoras se encuentran Carmen Maura, Ángela Molina, Marisa Paredes, María Teresa Campos, Mercedes Milá, María Teresa Fernández de la Vega, Rita Maestre o Manuela Carmena. También hombres como Iñaki Gabilondo. La próxima noche de encuentro será en la primavera de 2020.

En las calles. Las integrantes del Club de las 25, con su presidenta a la cabeza, no faltaron el lunes a la manifestación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bajo el lema El machismo mata recorrieron desde el paseo del Prado hasta la Puerta del Sol. “Estamos viviendo un retroceso preocupante. Es terrible”, denuncia Cristina Almeida, que el miércoles presentó en la sede de AISGE el documental La defensa por la libertad, de Pilar Pérez Solano, ganadora del Goya por Las maestras de la República. Allí la abogada recordó anécdotas como cuando llevó a un grupo de sindicalistas australianos a ver a Olga Ramos a Las noches del cuplé. Tiene una memoria prodigiosa. “Tengo recuerdos desde muy pequeñita. Cosas que me pasaron a los cinco años las recuerdo perfectamente. Lo que he vivido no lo puedo olvidar”, concedía al acabar el acto. Le han pedido numerosas veces que escriba su biografía, algo que ahora no descarta. “Algún día me pondré a ello. Cuando tenga tiempo”.

