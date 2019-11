“Hace falta que los referentes salgan del armario”

Danielle Vitturini (Roma, 38 años) es el presidente del GMadrid, el club de deportes LGTBI+ más longevo y numeroso de la capital. La G, asegura, no es de gais. “Eligieron esa letra porque sí”, cuenta después de entrenar con su equipo de volleyball. "Queremos quitarnos esa imagen, porque es para todo el mundo", explica. Es historiador del arte y guía turístico pero invierte gran parte de su tiempo libre en defender los derechos de este colectivo en el campo de juego.

El club surgió hace 12 años, pero ¿sigue siendo necesario en 2019 defender los derechos LGTBI+ dentro del deporte?

Sí. Todos los deportistas que salen del armario son de deportes minoritarios: bádminton, fútbol femenino, esgrima, patinaje… Pero aún hace falta que un deportista de fútbol salga del armario y diga: “Soy gay y le da igual a mi equipo y a mi entrenador y a mi club”. Porque los futbolistas son referentes. Hay muchísimos adolescentes que siguen en el armario, que no salen por miedo y quizás si una estrella del fútbol lo hiciera se sentirían más tranquilos y seguros para decir que son homosexuales.

¿Qué tipo de discriminación se sufre dentro del deporte?

El problema en el deporte es que es machista. Palabras como “marica”, “maricón”, “maricón de mierda”.

¿Le han llamado eso en un partido?

No, a mí no. Pero nos pasó en el club: hace un año nuestros chicos de fútbol 11 ganaron a otro equipo en la liga municipal, en el que supuestamente eran todos heterosexuales. Y el otro equipo, al perder, empezaron a insultar: “Maricón de mierda” o “No te acerques que te la voy a meter y te va a gustar”, cosas muy fuertes. Yo creo que se enfadaron porque en su cabeza era “nos ha ganado un equipo de maricones”.

¿Los árbitros no dijeron nada?

No, yo creo que por miedo a que luego les esperaran a la salida si decían algo. Gracias a nuestro trabajo y al de otros clubes, se introdujeron las penas por LGTBIfobia en el deporte en la ley de la Comunidad de Madrid. Ahora se pueden denunciar los insultos homófobos en la cancha.

Entonces, ¿la LGTBfobia en el deporte se debe a que es un ámbito machista?

El problema es que el deporte (sobre todo el fútbol) está muy relacionado a ser un macho. En la mentalidad de alguien que piensa que el deporte es para machos, no cabe la idea de que alguien que en su cabeza representa feminidad (como un homosexual) practique un deporte de machos.

¿En qué deporte se da más la discriminación y en qué deporte se da menos?

El fútbol el que más, y el que menos el volleyball.

¿Por qué?

Yo llevo años haciéndome esta pregunta y no lo sé aún. En fútbol es más importante ser un macho. Al revés que en rugby, que lo relacionas con un deporte de machos, de “hombres de verdad”, y es de los deportes más abiertos que hay.

¿Por qué incluso en su club hay muy poco transexuales, solo 2 jugadoras?

Nosotros no les discriminamos. cuando una persona llega, no le preguntamos: “Hola, ¿Qué letra de LGTBI+ eres? ¿Eres es el más?”. No, nos da igual. Estamos haciendo campaña para que las chicas transexuales sepan que se pueden aprender, pero las personas transexuales aún tienen miedo.

¿A qué?

En los vestuarios: una persona que está en el proceso de cambio. ¿Dónde van a cambiarse? Piensan: “Entre los dos vestuarios yo me siento identificado con uno pero por mi forma física todavía tengo que ir a otro. ¿Y si dentro hay alguien que me ve y empieza a mirar, y empieza a hablar con su amigo?”

¿Es Madrid una ciudad LGTBfóbica?

Respecto a un par de años, lo veo un poco más cerrado. Tenemos el mismo apoyo, pero para conseguirlo hemos tenido luchar un poco más. La asociación Deporte y Diversidad (que reúne a los cinco clubes LGTBI de Madrid) tiene un convenio con la Comunidad, pero con el Ayuntamiento fue mucho más complicado.

¿Con el de Manuela Carmena o con el de José Luis Martínez-Almeida?

Con el anterior fue complicado pero con este, mucho más aún. Nos han recibido en el Ayuntamiento como asociación Deporte y Diversidad pero nada más, a la hora de la verdad, nada.

¿Por qué ahora Madrid es más cerrado?

Por ejemplo, la publicidad que hicieron en el Orgullo. O querían mandar la manifestación a Casa de Campo. O el senador de Vox que en febrero rechazó leer una declaración contra la homofobia en el deporte en el Senado. GMadrid es un club apolítico, pero sí puedo decir que hemos tenido un montón de problemas con Vox.

