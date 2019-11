La página para comprar entradas para Naviluz, colapsada

La web para la venta de entradas de Naviluz, el servicio especial de autobús que recorre el alumbrado de Navidad de Madrid y que el Ayuntamiento ha privatizado este año, no funciona. En teoría, los tiques iban a estar disponibles para la compra desde las nueve y media de la mañana, pero no se ha podido entrar en la página de venta en ningún momento. "Llevo toda la mañana pendiente y pulsando F5 pero hasta ahora [las diez y media de la mañana] ha sido imposible comprarlas, no se han podido agotar antes de ponerse a la venta", cuenta con enfado un madrileño que teme que, un año más, se va a quedar con las ganas de llevar a la familia. Cuando comenzó el Naviluz, se formaban largas colas y para evitarlas se puso en marcha la venta online, pero año tras año, la web se colapsa el primer día de venta. El año pasado, en apenas 48 horas se ventilan todos los tiques. Este año habrá el mismo número de entradas, 140.000.

Tras la incertidumbre inicial sobre si se mantenía el servicio del Naviluz, llegó el anuncio de su privatización y, después, el retraso en la venta de entradas, que se aplazó del sábado inicialmente previsto a este lunes. Al entrar en la web habilitada al efecto por una de las empresas concesionarias, Alsa, www.alsa.es/es/naviluz, el primer mensaje es el típico de error, "no se puede acceder a este sitio web". Si el usuario pulsa en volver a cargar, lo que ve es el de una página que está caída: "Esta página no funciona".

Y si se sigue insistiendo: "OOPS! La venta del NAVILUZ no está disponible todavía.... pero lo estará a partir de, aproximadamente, las 9:30 am del lunes 25 de noviembre. Recuerda que sólo podrás comprar los billetes del NAVILUZ a través de esta misma página. Muchas gracias por tu paciencia y comprensión". Este es el mensaje de web en construcción que aparecía los días previos.

El autobús, de dos plantas y con la de arriba descubierta, recorre el centro desde el 29 de noviembre al 6 de enero, excepto el 24 y el 31 de diciembre y el 5 de enero. En esta edición, el servicio lo prestará por completo la Unión Temporal de Empresas (UTE) que se encarga de City Tour, los autobuses turísticos de la ciudad, con un número de vehículos similar al de las pasadas Navidades. Los precios no cambian (entrada general, cuatro euros; reducida, dos; menores de 7 años, gratis) y se pondrán a la venta unos 140.000 tiques.

La duración del recorrido es de 50 minutos aproximadamente, con intervalos de 10 minutos entre autobús y autobús. De domingo a miércoles el horario será de 18.00 a 23.00 y de jueves a sábado y los festivos, de 18.00 a 0.00. El autobús partirá de la plaza de Colón, frente a los jardines del Descubrimiento (única parada) y recorrerá la calle Serrano, plaza de la Independencia, plaza de Cibeles, calle Alcalá, Gran Vía, Reyes, Maestro Guerrero, San Leonardo, plaza de España, Gran Vía, Alcalá, plaza de Cibeles, plaza de la Independencia, calle Velázquez, José Ortega y Gasset y calle Serrano hasta el cruce de la calle Goya.

Sobre la privatización del servicio, el departamento de Movilidad y Medio Ambiente aseguró que “la decisión de no volver a utilizar los autobuses de dos pisos de la EMT se enmarca dentro de la política medioambiental municipal”. Desde su nacimiento en 2006 hasta el año pasado, Naviluz era un servicio que prestaba EMT. Para ello, usaba una decena de autobuses especiales (de dos pisos y acondicionados para ver las luces, modelo Euro III y matriculados en 2001). Eran más antiguos que el resto de la flota —cuya renovación total dejó cerrada la exalcaldesa Carmena— y carecen de etiqueta ambiental. Había un plan para sustituir esos vehículos por otros de gas, cuyo coste era de 600.000 euros por autobús, para que pudieran ser usados también el resto del año. Finalmente, el Ayuntamiento no hizo esa renovación. Por ello, Cibeles tenía que decidir si volver a sacar a la calle esos buses contaminantes o buscar una alternativa.

La opción elegida ha sido externalizar el servicio a la UTE de la que forma parte Alsa, la misma que realiza el servicio turístico de City Tour, utilizando esos autobuses (modelo Euro VI, matriculados en 2017 y que emiten seis veces menos contaminantes que los Euro III). Para prestar el servicio turístico, la UTE tiene una concesión municipal que se puede ampliar para la realización de servicios especiales; esa es la cláusula que ha usado el Ayuntamiento para realizar el encargo.

El año pasado, esta empresa ya puso en marcha un refuerzo de autobuses para Naviluz (gestionó unas 40.000 entradas) aunque el grueso del servicio lo dio EMT. La empresa pública ingresó por Naviluz algo menos de 300.000 euros (255.476,36 por la venta de entradas más 30.000 euros de un patrocinio). Este año, EMT recibirá un 6% de la recaudación total del Naviluz.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram