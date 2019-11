Cuando pronuncia sus característicos "Oh, oh, oh", con ese soniquete que tan bien le funciona, poco importa la obra que esté representado. Aunque cambie de comedia, quien no cambia es Joan Pera. Ni falta que le hace, pues si algo quiere ver el público que llena en masa sus espectáculos es a Joan Pera haciendo de Joan Pera. Y eso es lo que ofrece en el Teatre Condal El pare de la núvia, la comedia que Joel Joan y Hèctor Claramunt han escrito a su medida y que, con más de 25.000 entradas vendidas, huele al éxito de la temporada navideña.

El popular actor pudo darse el gustazo de celebrar el sábado las bodas de oro con su mujer, Maria Carme, Meri, Itxart, en una celebración sorpresa al término de las funciones de tarde y noche en el Condal, que es como su segunda casa. La coincidencia del feliz aniversario con una agotadora jornada con doble función disparó el cariño del público a modo de improvisado homenaje.

El ambiente nupcial da buen juego en una comedia de final feliz ambientada en un casoplón - brillante escenografía a dos niveles- durante la preparación de una boda por todo lo alto. Pera da hilarante vida a un padre dichoso a punto de casar a su hija con el yerno perfecto que descubre con horror que también podría ser el padre del novio.

Bien sea vestido de novia, paseando en calzoncillos, con bata de estar por casa o con chaqué, Pera sale airoso de cualquier situación, por grotesca, disparatada o ridícula que sea. Y puede hacerlo porque su carisma está por encima del personaje que interpreta. Dicho de otra forma: es uno de esos actores de comedia, en la línea de Joan Capri, al que en esta obra imita sin tasa, Paco Martínez Soria o Arturo Fernández, que saben llevar a su terreno el papel de turno, sin necesidad de cambiar unas maneras de hablar y de moverse por el escenario que el público espera, ríe y aplaude con ganas.

El pare de la núvia El pare de la núvia, de Joel Joan y Hèctor Claramunt. Dirección: Joel Joan. Joan Pera, Pep Sais, Maife Gil, Anna Carreño, Oriol Casals, Marc Rius y Sergi Vallès. Teatre Condal. Barcelona. Hasta el 19 de enero.

Si añadimos un sentido especial para saber colocar una morcilla en la situación teatral adecuada, tenemos el retrato perfecto de un actor cómico con gancho popular. Como coautor y director de El pare de la núvia, Joel Joan encadena situaciones y gags que otorgan a la obra una factura de alocada serie televisiva -los dos actos, un poco largos, se dividen en cuadros que parecen capítulos de una serie cómica-, al servicio del lucimiento personal de Pera, que es el rey de la función.

Hay también una grata sorpresa y es lo bien que funcionan como pareja artística Pera y Pep Sais, quien, en el papel de mano derecha del rico empresario galletero que casa a la nena, le da réplica con socarronería y fina vis cómica. Como "extraña" pareja, tienen a su cargo los diálogos mejor construidos de la comedia, que en sus dúos están más cerca del buen vodevil que en otras escenas de trazo más grueso y estrafalario en las que, por cierto, Maife Gil destaca por encima de la media.