En 2010 el grupo Californiano de indietrónica The Limousines lanzó el single El internet mató a la estrella del vídeo (Internet killed the video star), haciendo un guiño al hit de Los Buggles de hace 40 años y reflejando el paso del tiempo y de los medios. Quizás a The Limousines les hubiera costado imaginarse que en el último año, por ejemplo, habría un aumento en las ventas de cintas de cassettes.

El verano pasado cuando les pregunté al sello independiente Jeane d'Arc por qué editaban casettes de la música de grupos que ya tenían sus canciones subidas a plataformas como soundcloud o bandcamp listas para consumir. Me pregunté algo parecido en 2014 cuando me hice con mi primer fanzine, Monstruos, autoeditado por Bollería Industrial, un estudio creativo de Madrid. Este fanzine estaba compuesto por folios rosas de A4 grapados y doblados por la mitad.

El contenido era irreverente, en el mejor de los sentidos, algo que no habrías encontrado en las cadenas de librerías repletas de bestsellers. El fanzine, abreviatura en inglés de fan magazine o revista para fanáticas, es una publicación hecha con pocos medios, de tirada reducida que trata de temas variadas, como por ejemplo, de grupos musicales desconocidos, o temas que les interesaban a comunidades consideradas minoritarias.

El término fanzine lo acuñó Russ Chauvenet en el año 1940 para distinguir los fanzines de los prozines, las revistas profesionales del género. Mi interés me llevó una vez más a otra edición del Pichi Fest, un festival de fanzines feminista y autogestionado en Madrid que se organizó el fin de semana pasado, en el que me invitaron a hacer un DJ Set para el cierre del festival junto al colectivo artístico Drag en la Huerta.

Este proyecto se basa en la horizontalidad y los cuidados como base y manera radical de relacionarse, intentando alejarse de las violencias cotidianas que puede suponer el espacio público hacia ciertas comunidades. Quería destacar la autogestión de este festival, que, desde el desarrollo de una comisión de cuidados, una guía de accesibilidad a los espacios y el desarrollo de protocolos inspirados en Pxssy Palace (un colectivo londinense feminista cuyo objetivo es hacer que las discotecas sean más seguras y agradables para todas). El festival es de convocatoria abierta. Este año se presentó más de 120 proyectos. Entre los fanzines destacados está el Mini Pichi Zine, un zine que surge de un taller creativo abierto para el barrio y para niñas que se organizó el dos de noviembre.

Este proyecto no hubiera sido posible si no fuera por El ESLA Eko donde se organizó esta edición, un espacio que fue ocupado en noviembre de 2011, reactivando un espacio que fue abandonado hace 14 años. Gracias a centros sociales autogestionados como es el Espacio Sociocultural Liberado Autogestionado EKO, proyectos y propuestas como estas tienen cabida, además de reactivar barrios con actividades como estas.

Porque la autogestión se convierte en resistencia y en un elemento imprescindible para construir una alternativa. Es la razón por la que el desalojo de los centros sociales como es La Ingobernable o La Dragona es retroceder, porque es negar que un proyecto colaborativo, comunitario y participativo pueda existir.

