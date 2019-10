Milanés por Milanés

A Haydée Milanés no le queda grande el apellido. Ni tampoco le sobra. A sus 39 años y con ocho discos en el morral, la hija del famoso cantautor cubano es dueña de una de las voces y sensibilidades más destacadas de su generación, a la vez que evidente heredera de una rica tradición familiar, con todo lo cual ha forjado una trayectoria personal cada vez más reconocida. Además de cantar sus propias letras, en sus discos se había acercado antes a la obra de Marta Valdés y de otros grandes compositores de su país, pero sentía que le faltaba rendir homenaje a las canciones de Pablo, con las que creció desde pequeña y que le marcaron como a tantas generaciones de cubanos. De esta necesidad surgió en 2017 el disco Amor, once temas de Milanés seleccionados por ella y cantados a dúo con Pablo, que tuvieron considerable impacto.

En la misma estela, acaba de aparecer Amor (Edición Deluxe), que añade un segundo CD con otras 16 reconocidas canciones de Milanés, esta vez interpretadas por Haydée junto a grandes de la música como Chico Buarque, Joaquín Sabina, Fito Páez, Silvia Pérez Cruz, Omara Portuondo, Pancho Céspedes o Julieta Venegas, un álbum que en estos días presenta en España. “A través de la obra de mi padre aprendí a amar la música, la poesía. Sus canciones formaron mi sensibilidad y mi mirada hacia muchos de los temas tratados en sus composiciones”, cuenta Haydée.

“Crecí escuchando su voz y asistí desde muy pequeña a sus conciertos, experiencia que me marcó profundamente. También pude verlo componiendo en casa, trabajando con una casetera, guitarra en mano. Para adelante, para atrás. El proceso de concebir una canción, hasta que se escuchaba el resultado final”. Sus voces tienen mucha afinidad, definitivamente. “Y no es casualidad”, señala. “Estamos cantando juntos desde que soy muy pequeña; mi padre me animaba a cantar y me hacía las segundas voces. Es algo muy orgánico, que sucede sin realizar mucho esfuerzo, es algo que camina solo”.

En aquel primer Amor Haydée quiso resaltar el papel de la guitarra, “instrumento de autor con el que fueron concebidas todas esas canciones”. Guitarras de cuerdas de nylon, guitarras de cuerdas de acero, distintas guitarras eléctricas; todas acompañando esas canciones que, sin perder su esencia, fueron mostradas de la manera en que Haydée las sentía y reconocía. En ese disco incluyó algunos de los temas menos conocidos de Pablo, como Te espera una noche de éxitos, que habla de la soledad de los artistas en medio de sus viajes, surgida de una conversación de Milanés con Joan Manuel Serrat en medio de unos conciertos juntos.

Para esta edición de lujo quiso realizar una selección musical diferente y apostó por ampliar el espectro sonoro, sumando otros formatos instrumentales para arropar cada una de las canciones. También abarcó más géneros musicales y dio cabida a las influencias que pudieran aportar cada uno de los invitados. “Cada artista me dio un color. En el disco confluyen los estilos de cada uno de ellos, tan diferentes entre sí; todos aportaron cosas hermosas, en el plano musical y espiritual”. Difícil para ella escoger o decir cuál quedó más redonda. Si grande es Ya ves, con Silvia Pérez Cruz, interpretado con la sensibilidad de la que solo es capaz la de Girona (“nuestras voces se mezclan a lo largo de todo el tema, confundiéndose en ocasiones, uno de los temas más sensibles del disco), impresionan también Yolanda y La Soledad, con Omara Portuondo. Todos los ojos te miran, con Chico Buarque; Yo no te pido, con Fito Páez y la participación especial del propio Pablo, o Hay, con Sabina, son también pequeñas joyas.

Pero son la voz de Haydée y la música de Pablo Milanés los grandes protagonistas, como se podrá comprobar el miércoles en la sala Galileo Galilei de Madrid, donde se presentará con su trío al concluir una gira por varios escenarios de España. Milanés por Milanés. Todo un lujo.

En Madrid el concierto será la sala Galileo Galilei, el 16 de octubre. Entrada general 12 euros

