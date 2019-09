La Guardia Civil desaloja la alquería de Alboraia expropiada para ampliar una autovía

Un fuerte dispositivo de la Guardia Civil, incluido un helicóptero, ha irrumpido poco antes de las seis de esta mañana en la Alquería del Forn, situada en la localidad valenciana de Alboraia, para desalojar a unas 10 personas que pasaban la noche dentro para evitar la demolición del edificio, afectado por la ampliación de la autovía V-21.

Dos jóvenes permanecen encaramados en el techo y asegurados con arneses y lanzan desde alli proclamas en defensa de la huerta, mientras los coches circulan con normalidad por la autovía y un amplio cordón policial impide el acceso al inmueble. La ampliación de este acceso norte viario a Valencia destruirá más de 60.000 metros cuadrados de terrenos agrícolas de especial valor.

A mediados de septiembre, un grupo de vecinos acampñó en la alquería , situada junto a la vía que se va a ampliar, con la intención de retrasar la demolición de esta construcción, prevista por las obras de la vía, un proyecto, a su juicio, "innecesario" que provocará la "destrucción de huerta productiva".

Joel y Xisco estaban dentro de la casa cuando han llegado los guardias civiles: “Nos hemos quedado flipados con el despliegue, cuando nosotros somos pacíficos y solo queremos defender la huerta. Además han venido justo en el día de la huelga del cambio climático”, decía el primero. Eloísa se había ido a dormir al coche, a las puertas de la alquería expropiada: “Me han sacado a rastras”, cuenta.

Lluís Fontelles está casado con una miembro de la familia de Alboraia propietaria del inmueble. Él tampoco ha podido acceder: “Yo les apoyo y he venido a ver si se respeta la parte de la alquería que no está expropiada. La pala no podrá entrar aún, porque primero se tienen que quitar el amianto", asegura.

Algunos conductores pitan en solidaridad con la docena de activistas que se han reunido frente a la alquería para respaldar a los dos jóvenes aún subidos en el tejado, secundando los gritos de "horta viva, sense autovía".