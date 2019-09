Más Madrid decide este domingo si Errejón se presenta el 10-N

Las bases de Más Madrid no quieren esperar más. Estaban previstas una serie de reuniones territoriales y sectoriales en los próximos días que culminasen con una decisión la semana que viene sobre si la formación, encabezada por Íñigo Errejón, debe dar el paso a la arena nacional y presentarse a los comicios que, salvo sorpresa, se celebrarán el 10 de noviembre. Las elecciones no están convocadas todavía, pero las bases de Más Madrid han decidido organizar una asamblea extraordinaria este domingo para debatir y llegar a una determinación. Íñigo Errejón no acudirá al encuentro "para no condicionar el debate", según fuentes de su equipo, pero acatará el mandato de las bases.

Los representantes de los municipios, los distritos y los grupos sectoriales de la organización debatirán si el partido instrumental, que todavía no ha tenido tiempo de organizarse como partido político con órganos de dirección, plantea una candidatura a las elecciones nacionales. La premisa de la que parten es que su función en el tablero político debe ser la de sumar, no la de restar en la izquierda, para atraer a los votantes que, ante la situación de bloqueo político y el fracaso de las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos, puedan decidir abstenerse.

Tras la negativa de Manuela Carmena a liderar una candidatura nacional, como avanzó este periódico, la pelota ha quedado sobre el tejado de Íñigo Errejón, que hasta hace una semana, rechazaba la posibilidad de presentarse. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Marta Higueras, muy cercana a la exalcaldesa, ha garantizado que Errejón "tendrá todo el apoyo" de Carmena si se presenta.

El ex número dos de Podemos no acudirá al encuentro, que se celebrará a las cinco de la tarde en el Centro Cultural Galileo, pero acatará la decisión que se tome, según las mismas fuentes. Errejón ha decidido no asistir para que los participantes "puedan expresar con libertad sus puntos de vista". Según miembros del grupo de Más Madrid en el Ayuntamiento, la opinión mayoritaria dentro de la formación es que deben concurrir el 10 de noviembre.

En Más Madrid son conscientes de que este no es el momento más favorable para la organización, que no ha tenido tiempo desde las elecciones de mayo para construir la estructura a la que aspiran, basada en la del Partido Verde Europeo.

Una vez quede resuelta la cuestión de si se presentan y de si Errejón lidera esa candidatura, la formación deberá decidir dónde y cómo hacerlo. De acuerdo con su intención de sumar y no restar en la izquierda, apostaría por circunscripciones grandes con resultados más proporcionales donde viese claro que puede superar los umbrales mínimos del 3 y el 5% de votos. Madrid sería la opción clara, pero está por ver si suman otras.

Más Madrid también podría tratar de buscar acuerdos con partidos afines como Compromís en la Comunidad Valenciana. Mónica Oltra manifestó en una entrevista en este periódico que su partido analizará todas las posibles alianzas, pero avanzó que "la opción más plausible, la más lógica" sería con Unidas Podemos, porque son socios en el gobierno valenciano. "Hay que pensarse mucho presentar un partido a unas elecciones generales y hacerlo de forma atropellada... Creo más en fortalecer las alianzas, en rehacerlas", dijo sobre Más Madrid. "Los votantes de izquierda tienen que tener opciones claras y verán con buenos ojos que no se les haga elegir", añadió.

Sobre Errejón pesa el fantasma de la fragmentación de la izquierda, como ocurrió en las municipales y autonómicas de Madrid, donde hubo tres candidaturas por cada urna. En el Ayuntamiento, la de Madrid en pie municipalista se quedó fuera porque no logró el 5% de papeletas necesario para tener representación.

Si da el paso, Más Madrid podría sacudir a la izquierda, y robar votos tanto a Unidas Podemos como al PSOE. Una encuesta de Invymark publicada por La Sexta apuntaba esta semana a que si Errejón fuese candidato, un 22,3% de los ciudadanos se plantearía votarlo. De ellos, la mitad de los votantes de Unidas Podemos y un tercio de los del PSOE.

