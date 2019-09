Luis Figo, personaje teatral en una historia de traición

El futbolista Luis Figo centra —y valga la palabra— Ese portugués,el montaje que se estrena el jueves en la Sala Àtic 22 del teatro Tantarantana de Barcelona. El espectáculo, “una comedia, puede que un poco triste”, según su autor, Jordi Ramoneda, reflexiona sobre la traición, lo que no extrañará a ningún seguidor barcelonista. El montaje es una producción de la compañía La Canina y lo dirige Sílvia Navarro.

”Luis Figo pasó en Cataluña de ser un héroe nacional a ser un traidor, ¿es posible perdonarlo?, ¿entenderlo?”. Ese es el punto de partida de una historia más amplia en la que un joven, Joel, conocerá al futbolista en una de las peores noches de su vida. “Mientras desespera buscando a su pareja, pondrá a prueba la capacidad que tenemos de traicionar y de perdonar”.

“Es un texto que escribí para redimir el trauma que me creó la marcha de Figo”, explica Jordi Ramoneda, “pero también una obra que habla de la traición, así en general”. En el espectáculo actúan Adrià Diaz Bonet (Figo), Oreig Canela y Cristina Martínez. “Tenía 13 años cuando Figo se marchó al Madrid”, continúa el autor, “y eso me mercó, me pareció una traición muy fuerte, me resultaba imposible de entender. Lo veías como un enemigo púiblico. Desde el punto de vista romántico su deslealtad era imperdonable. Ahora, con los años, reflexionas y, observando su figura y biografía puedes comprender lo que hizo. Simplemente quería progresar como futbolista”.

La obra de teatro, explora la historia de Figo, sus orígenes humildes, su ascenso en el fútbol. Pero luego se mezcla con la historia ficticia de ese desengañado fan del jugador que tiene problemas con una relación amorosa en la que parece haber también traición. Figo se le aparece al joven y van a buscar a la novia de este. “Joel aprenderá que todo en la vida es más complejo, que no todo se reduce a la traición o la fidelidad”. Los tres actores del espectáculo interpretan a diverso personajes además de cada uno al suyo y así hacen acto de presencia directivos del Barça, entrenadores, etcétera. También sale un cerdo (pequeñito).

Jordi Ramoneda destaca que es la primera obra de teatro en la que figura el VAR. “No había entonces, claro, pero lo hemos puesto”, dice muy ufano. Es verdad que si puedes perdonar a Figo, lo puedes todo.