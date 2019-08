Un alcalde ultra por la gracia de Vox

“Nos quedamos a solo seis votos de la mayoría absoluta”, se lamenta Jazmín Jiménez, candidata del PSOE en Los Santos de la Humosa. Después de dos mandatos en el poder, los socialistas volvían a la oposición en este municipio de 2.600 habitantes al este de Madrid. Los votos de PP y Vox convirtieron a Lázaro Polo, de España 2000, en el primer regidor de esta formación ultraderechista en España. Asegura que sus primeras medidas serán acordar un convenio colectivo con los trabajadores municipales, recuperar tradiciones y reabrir la plaza de toros, clausurada en 2016 por riesgo de derrumbe. A largo plazo quiere construir un polígono industrial, algo que ya intentaron sin éxito los gobiernos de PP y PSOE que le precedieron.

El corredor del Henares ha sido en los últimos años un terreno abonado para la ultraderecha. España 2000 obtuvo en Alcalá de Henares su primer edil en la región en las elecciones de 2011. Cuatro años después la cifra aumentó a seis, que se repartían entre cuatro localidades distintas. El mayor número de representantes lo obtuvo en Los Santos de la Humosa, tres con sorpasso al PP incluido. En mayo, la formación sufrió un duro golpe al perder el simbólico concejal que poseía en la ciudad complutense desde hacía ocho años. Sin embargo, mantuvo los tres de Los Santos, lo que le abrió las puertas del Ayuntamiento. La derecha sumaba gracias a los dos representantes populares y la irrupción de Vox, con uno.

“El pueblo pidió un cambio”, se justifica María de los Ángeles Linares, concejal del PP. Los socialistas obtuvieron el respaldo de 551 vecinos, mientras que las tres fuerzas de derecha sumaron 629 papeletas. En opinión de Linares, una cantidad suficiente para desalojar al PSOE de la alcaldía, a pesar de que eso supusiera entregársela en bandeja a una fuerza de extrema derecha. “Lo valoramos. Tuvimos muchas reuniones. Concluimos que lo único ultra que habíamos vivido en este pueblo habían sido los ocho años de José Ignacio Fernández Cogedor”, insiste. Sin embargo, Fernández Cogedor no optaba a la reelección. Ni siquiera había obtenido el acta de concejal (iba de suplente en la candidatura del PSOE).

Linares recalca la dificultad de entenderse con los socialistas porque su candidata, Jazmín Jiménez, que ya fue edil en el mandato anterior, representa la continuidad. “Hemos vivido ocho años de promesas incumplidas y ella es igual de responsable”. Jiménez se queja de que “la única intención del PP era apartarnos del poder”. Además, critica que los populares votaran la investidura de Polo y que luego no entraran en su Gobierno, lo que deja a España 2000 en minoría y, al Ayuntamiento, en una situación de inestabilidad. “Ya le hemos tumbado la propuesta de salarios: no van a percibir ni un céntimo”, se felicita la concejal socialista, que en esa votación contó con la colaboración fundamental del PP.

A pesar de aupar a España 2000 a la alcaldía, los populares decidieron no formar parte del nuevo Gobierno, al que sí accedió el concejal del Vox. Linares reconoce que no les ofrecieron la confianza necesaria. “No saben lo que es una negociación. Ya le dijimos a Lázaro que no era alcalde por la gracia de Dios, sino porque le había votado Vox y nosotros”. El regidor explica que “el PP fue chantajista” y acusa a sus ediles de negociar a espaldas de la formación. “Nos exigieron liberar un concejal con un sueldo muy elevado y todas las competencias importantes, pero no accedimos. No podía convertirme en un alcalde sin cartera”, afirma Polo. Según su versión, Linares también le pidió ser la tesorera municipal, “algo que no estaba en nuestra mano porque esa función la ejerce la interventora”. La portavoz del PP sostiene que únicamente solicitó gestionar la bolsa de trabajo de forma gratuita. Y sentencia: “Nos han mentido y mienten sobre nosotros para justificarse y dejarnos en mal lugar”.

Un candidato del pueblo Rafael Ripoll, presidente nacional de España 2000, destaca que si su partido ha cosechado buenos resultados en el pueblo de Los Santos de la Humosa es gracias al candidato, el único de los cuatro aspirantes a alcalde que nació y vivió siempre en el municipio. Una tesis que secunda la candidata del PP, que antes residía en Alcalá de Henares, a 15 kilómetros de distancia. A pesar de ello, los vecinos resaltan que en esta pequeña localidad conocida como el balcón del Henares no existe la xenofobia y que los 395 inmigrantes censados, según datos de la Comunidad, están totalmente integrados. El nuevo alcalde, Lázaro Soto, tiene 38 años y es operario en un almacén de logística.

