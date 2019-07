Música independiente

Hay una historia que me solía contar mi padre cuando salía llorando de alguna clase de violín. A los nueve años, el padre de Lang Lang, el pianista virtuoso chino, le dijo que se suicidara después de que su maestro le despidiera por no tener talento. Quería que su hijo fuera el mejor pianista clásico en China. Era su modo de decir: “Podría ser peor”.

Mi padre siempre quiso que fuera un gran violinista clásico, pero lo único que conseguía era que me rebelase aún más. Cuando me quedaba solo en casa, pasaba horas trasteando con el ordenador. La primera canción que transcribí fue Eternal Flame, en el Finale, a los 10 años, utilizando los sonidos que venían por defecto en la biblioteca. Desde esa base empecé a componer canciones. La primera se llamaba Las hojas de otoño, que hablaba sobre el miedo que sentía una hoja antes de caer.

De Las hojas de otoño pasé al Ableton. Con los hóng bao —sobres con dinero que me regalaban mis padres cada año— me compré un micrófono y una tarjeta en la calle del Barquillo. Me pasaba los veranos trasteando en mi habitación, mientras escuchaba a los demás chicos zambullirse en la piscina y jugando a Marco Polo. Así imagino a Daniel y Marina creando en sus casas el sello Jeanne d’Arc. Hacía años que Daniel hacía música y quería editarla. Marina le daba vueltas a la idea de montar un sello. Decidieron empezar editando un álbum en casete: Daniel Daniel. Su deseo es editar casetes de música que encuentran por soundcloud o bandcamp, de otros jóvenes que trasteaban en sus habitaciones.

Este jueves organizan la fiesta Top Pop 2K19 en Siroco, con actuaciones de Juncal Rivero, Daniel Daniel, Stephen Please, Carlota y Raúl Querido, y para cerrar Mercadonna Summer dj’s. Al preguntarles si pensaban si había suficientes espacios y plataformas para artistas emergentes, dijeron que sí: “Deberían ser mas colaborativas, que se cediesen con más facilidad a artistas emergentes que no tienen recursos”.

Algo parecido comenta Nadia Leal, periodista musical y jefa de música de Neo2, referente por su apoyo a artistas emergentes en España: “Ser totalmente independiente y autogestionado es muy complicado”. Nadia creció con la cultura de MTV2 o VH1, y es comisaria y cabeza de la plataforma Neo 2 Party. Cuando hablamos sobre las dificultades del acceso a estos espacios, Nadia comentó cómo España todavía seguía siendo un país bastante racista y clasista y cómo la música seguía siendo algo accesible para gente con cierto poder adquisitivo. “Por desgracia y por cómo está la situación política, va a ser muy complicado que Madrid apueste por música independiente, alternativa, underground..., como quieras llamarla. Si lo hiciese, la ciudad estaría invirtiendo no solo en el cuidado de los artistas, sino también de las salas, así como en la creación de nuevos espacios”.

