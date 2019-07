La solicitud de Vox pidiendo listados de cursos LGTBI divide a los políticos en Madrid

La polémica en torno a la petición de Vox de solicitar información sobre las identidades de las personas y en qué centros públicos y concertados de Madrid se dan charlas LGTBI ha provocado revuelo político en la Asamblea. Aunque la respuesta de la Consejería de Educación a Vox ha sido que no existe tal listado. El grupo de extrema derecha se pregunta en un tweet publicado esta mañana: "¿Por qué se ponen tan nerviosos cuando VOX pide conocer los detalles de los talleres a menores y de quienes los imparten? A ver si ahora no se va a poder fiscalizar lo que se hace con la educación de nuestros hijos. ¡Abajo los chiringuitos!". El partido de Rocío Monasterio tacha a Cogam, organizador de los cursos, de "chiringuito" y en su programa reclaman el cierre de organizaciones subvencionadas por el Gobierno.

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que en los colegios de la región 'no se está impartiendo adoctrinamiento', en relación con la petición de Vox y que este tipo de peticiones hay que tomarlas con "normalidad". "La inspección educativa y la comunidad no han recibido quejas formales de ningún tipo. En los colegios de Madrid se imparte información y educación de calidad", ha aseverado. La líder de los populares en la región ha apuntado que en la comunidad 'se educa en valores y tolerancia, como es normal en democracia y en una sociedad como la nuestra'. 'Creo que no debería generarse una falsa alarma sobre la educación que se imparte en los colegios y creo que además este tipo de asociaciones solo van a los colegios que lo solicitan y de manera optativa y voluntaria. Creo que hay que tomarse esto con normalidad y no hacer una alarma donde no la hay', ha precisado. En la misma línea se ha manifestado el candidato de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que explica que Vox está "en su derecho de pedir la información que consideren oportuna y la Comunidad de Madrid será la que tenga valorar si es conforme a derecho". Preguntado sobre si Ciudadanos está "cómodo" pactando con un partido que solicita este tipo de información, Aguado ha respondido que "está cómodo" con el acuerdo de Gobierno firmado con el PP.

🤔 ¿Por qué se ponen tan nerviosos cuando VOX pide conocer los detalles de los talleres a menores y de quienes los imparten? A ver si ahora no se va a poder fiscalizar lo que se hace con la educación de nuestros hijos. ¡Abajo los chiringuitos!#ApuntaMiNombreVox — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 12 de julio de 2019

Fue la diputada socialista Carla Antonelli la primera que expresó su rechazo ante la reclamación de Vox y en esa misma línea se ha manifestado la diputada autonómica de Unidas Podemos Beatriz Gimeno quien ha censurado el "intento claro de intimidación" y afirma que la iniciativa que le recuerda a "listas negras que retrotraen a un pasado terrible". "No hay ni una sola denuncia" ante la inspección educativa por adoctrinamiento en las aulas madrileñas, y ha añadido que "ha cumplido, cumple y cumplirá escrupulosamente" con la Ley Orgánica de Protección de Datos, según Gimeno.

El diputado regional y senador de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha instado a Cs a "no amparar a quien hace listas negras" contra el movimiento LGTBI como está haciendo Vox. "Aún no ha comenzado la legislatura y ya estamos viendo esta caza de brujas que ha iniciado Vox. Están intentando hacer listas negras contra el movimiento LGTBI en la Comunidad", ha declarado Rubiño, que ha hecho un llamamiento a Cs a no amparar a quien las hace. "Hemos visto al partido Cs llamar fascistas a los activistas LGTBI este fin de semana. Nos gustaría preguntarle a Aguado cómo calificaría a un partido que hace listas negras de activistas LGTBI que se dedican a dar charlas en los institutos para hacer una labor impecable contra el acoso escolar, en muchas ocasines de forma voluntaria", ha lanzado el diputado y senador. Rubiño ha remarcado que "todos los años hay suicidios de estudiantes LGTBI y los señores de Vox pretenden perseguir a quienes están intentando evitarlo", algo que "no se podría hacer sin la ayuda de Cs, que pretende abrirles las puertas de la legislatura y de la Comunidad".

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram