Un excargo de Rajoy critica que los Mossos mataran a los terroristas de Barcelona y Cambrils

La gestión de los Mossos d'Esquadra durante los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils fue "razonablemente positiva". Lo admitió este martes, en el Parlament, quien ejercía entonces como secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. Pero siempre se puede mejorar. En particular, Nieto está descontento con el hecho de que agentes de la policía catalana dispararan mortalmente contra los terroristas. "Me hubiera gustado una resolución diferente. Probablemente hubiésemos dispuesto de testimonios de algunos miembros de la célula para esclarecer todas las dudas que hoy tenemos".

Nieto compareció en la comisión de investigación parlamentaria sobre los atentados del 17 de agosto de 2017, que dejaron 16 víctimas mortales. No tenía obligación de hacerlo, de modo que los diputados catalanes le agradecieron su presencia (por videoconferencia). Con suavidad al principio y de forma más evidente después, el ex alto cargo de Mariano Rajoy desgranó críticas hacia el cuerpo de los Mossos. Les reprochó, por ejemplo, que no pidieran la colaboración de la Policía y la Guardia Civil en dos momentos clave: tras la explosión en la casa de Alcanar -donde los terroristas guardaban explosivos- y durante la Operación Jaula, que intentó dar caza sin éxito a los atacantes.

El exsecretario de Estado fue preguntado por los supuestos vínculos entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el presunto cerebro de los atentados, el imán Abdelbaki Es Satty, que años atrás habría trabajado como confidente. Nieto no confirmó ese dato, pero explicó que es una posibilidad que el CNI se interesara por una persona como Es Satty, que había sido condenado por tráfico de drogas. "Son personas que pueden tener conocimiento de alguna actividad criminal con la que se financian los terroristas".

Nieto rechazó, sin embargo, que tuvieran conocimiento sobre el proceso de radicalización del imán y lanzó una nueva pulla a los Mossos: "¿A quién le correspondía detectar si había radicalización? A los Mossos, porque son la policía integral de Cataluña. No podemos culparles, pero tampoco podemos culpar a nadie más", defendió ante las preguntas de algunos diputados, que le hicieron perder los nervios: "Hacía tiempo que no veía unas preguntas tan tendenciosas y argumentos tan lamentables".

Tras negar que la incorporación de los Mossos al CITCO (centro de coordinación antiterrorista) se retrasara por intereses políticos, Niego insistió en que la coordinación es "positiva" en términos generales, sobre todo entre policías. Y pidió que no se politice al cuerpo. "Tienen buenos profesionales. Ojalá dejemos que trabajen con independencia y que no haya injerencias de otra índole que les distraigan", dijo en una velada alusión al papel de los Mossos ante el 1-O. La diputada de la CUP afeó a Nieto la "represión" durante la jornada del referéndum.