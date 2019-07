El ICS incorpora 260 médicos a atención primaria pero la presión asistencial persiste

El Instituto Catalán de la Salud (ICS), responsable de ocho grandes hospitales y el 80% de la atención primaria, ha dado carpetazo al acuerdo firmado el pasado noviembre para que los médicos de familia desconvocasen una huelga que iba por su cuarto día. Para el gerente del ICS, Josep Maria Argimon, la empresa pública ha cumplido con todas las medidas del acuerdo y ya ha incorporado 262 facultativos de refuerzo, ha aumentado la partida para sustituciones y ha empezado a pagar los incentivos vinculados a la consecución de objetivos, entre otras medidas. Sin embargo, el sindicato Metges de Catalunya y los médicos a pie de consulta advierten de que, si bien el escenario ha mejorado, la presión asistencial persiste.

El ICS había acordado con MC incorporar 250 médicos y, según la rendición de cuentas presentada ayer, ha añadido 260, aunque de ellos, solo 122 son nuevos facultativos contratados. El resto corresponden a profesionales que han retrasado su edad de jubilación (17) y también a ampliaciones de jornada de 792 médicos, que equivaldría, en personal, a 123 profesionales.

Argimon también ha solicitado la ampliación de médicos internos residentes (MIR) y ha recuperado los pagos por objetivos, suspendidos desde 2012 a causa de los recortes, y 11 millones más (hasta un total de 22) para sustituciones de personal. El ICS ha asegurado que también se han incentivado reorganizaciones de equipo y la homogeneización de la hora de cierre de los centros de atención primaria (CAP) a las 20.00.

Sin embargo, la imagen que ha dibujado Argimon del estado de salud de la atención primaria de Cataluña dista bastante de la que ilustran los trabajadores. Si bien coinciden en que las condiciones han mejorado —"se está compensando el sobreesfuerzo", ha asegurado un médico del Maresme—, mantienen que la carga asistencial persiste. Y lo achacan a la falta de médicos suficientes para atender unos cupos que crecen. Además, señalan, el sobreesfuerzo de horas extras para atender la demanda es insostenible en el tiempo.

"Argimon ha hecho un discurso triunfalista, pero un 80% de los médicos sigue teniendo la sensación de sobrecarga. El acuerdo se hizo para disminuir la sobrecarga y los tres grandes puntos para reducirla no se han cumplido al 100%. Se quería hacer ajustando los tiempos de vista y en el 40% de los CAP eso no pasa. También se propuso mantener los dos tercios de jornada asistencial y en el 80% no se cumple: trabajamos más horas porque hay muchos pacientes y faltan médicos. Además, se propuso ajustar los cupos a las características de la población y en el 40% de los CAP no se cumple", ha valorado Carolina Roser, delegada de MC y miembro del comité de huelga. La sindicalista ha advertido de que no se están cubriendo muchas sustituciones "porque los directores de los CAP van diciendo que no hay dinero para pagarlas", pese a que Argimon ha afirmado que el montante destinado a cubrir vacaciones y bajas es suficiente.

Metges de Catalunya reclama más cambios organizativos y más recursos para combatir las listas de espera. "La atención primaria es como un embudo. Si hay dos años de espera para una visita al especialista, eso repercute en la atención primaria", ha explicado Roser. En algunos CAP, aseguran los médicos consultados, los pacientes todavía tienen que esperar varias semanas para conseguir una cita con su médico de cabecera.