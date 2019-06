Un Arde Lucus de récord

Un año más, y ya van 18 ediciones, la ciudad de Lugo se llena de los colores de la Roma imperial y de la Galicia castrexa, en la fiesta de exaltación del pasado romano y castreño de Lugo, que comenzaba ayer y se celebra hasta el domingo. Casi 400 actividades, 13 campamentos y 17 asociaciones coronan un Arde Lucus que se abría ayer con el desfile de las legiones y su entrada a Lucus Agusti desde el puente romano.

Con la inauguración, a partir de las cinco, del macelum o mercado en la Plaza Mayor, se da el pistoletazo de salida a una fiesta considerada de Interés Turístico Nacional y Gallego y que persigue ahora el reconocimiento internacional. Toda la ciudad volcada en un Arde Lucus ya de récord, cuando menos en cuanto al hospedaje y para la hostelería, con el cartel de completo para pernoctar en la ciudad.

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, Cheché Real, asegura que se ronda ya “el 100% de ocupación hotelera”, aunque matiza que la ocupación durante el fin de semana “va a depender del tiempo". "Que no haga acto de presencia la lluvia”, desea.

“La fiesta del Arde Lucus está en ascenso y, como en los últimos años, la implicación de la sociedad en cuanto a caracterización es uno de los grandes éxitos del evento. Nos sirve a nosotros como forma de promoción no solo de la ciudad sino de toda la provincia”, presume el representante de los hosteleros.

Cientos de miles de personas visitarán estos días la ciudad, según las previsiones del Ayuntamiento, lo que también arranca grandes “beneficios” en la hostelería. Aunque Real dice que no tiene “ni idea” del volumen de ganancias, sí que admite que “es un buen negocio, un buen momento para toda la hostelería”.

No obstante, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería ha aprovechado para alertar de que están teniendo “problemas” a la hora “de encontrar gente para trabajar en el sector, no solo en el Arde Lucus”. “Tenemos un verdadero problema. No encontramos gente ni para cocina, ni para sala, y llevamos así varios años. Es un problema que nosotros lo tenemos que mirar por dentro en el sector, pero hay otros factores ajenos. Esto no solo pasa en Lugo sino en Galicia y se agrava”, avisa el experto.

Finalmente lanza un mensaje de “agradecimiento” del sector de la hostelería y hospedería hacia la concejala de Cultura, Carmen Basadre, que dejará el Ayuntamiento de Lugo después de 20 años porque fue “la impulsora” de este acontecimiento multitudinario.