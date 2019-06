Bienvenidos al Paraíso (de la música electrónica)

Sea la apertura de un restaurante de poké o la de una heladería nipona, Madrid recibe con generosidad y largas colas casi cualquier nueva oferta de ocio. Por eso no extrañó la buena respuesta que obtuvo en su estreno el pasado año Paraíso, el festival de música electrónica que regresa este fin de semana al Campus de la UCM con su segunda edición. Superado el efecto novedad, está por ver la reacción del público aunque el cartel con 35 artistas invitados de 17 países promete elevar a los asistentes a ese prometido paraíso.

Brillan nombres legendarios como los del productor techno francés Laurent Garnier que, 30 años después de meterse por primera vez en la cabina de un club, ha acumulado suficiente sabiduría rave como para escribir un libro de memorias (Electrochoc, Barlin Libros), todo un best - seller en varios países. Otro nombre propio, Cerrone, uno de los productores más influyentes en las discotecas de las décadas de los 70 y 80 (tiene 67 años), demostrará por qué ha vendido 30 millones de discos y músicos como Bob Sinclair o los Beastie Boys han hecho lo imposible porque sus trabajos llevasen el toque francés de sus producciones, presente también en los escuchadísimos éxitos de Daft Punk o en los más selectos de Charlotte Gainsbourg, la sorpresa más inesperada del festival. La franco británica, más conocida en España por su faceta de actriz y directora, presentará su EP Take 2, su álbum más reciente.

Electrónica Made in Madrid

Sin embargo la apuesta más fuerte del festival llega de muy cerca, de la mano de 23 artistas locales que, en 13 sesiones, se harán con los mandos del jaleo en el Escenario Nido, un nuevo espacio exclusivo para los dj locales que mantienen viva la llama de la electrónica los 363 días del año en los que Paraíso no abre sus puertas. Allí estarán Jackwasfaster, Bcosof Live Remixes (Pedro D. Y Suso Saiz), Dos Doggos o El Cuerpo del Disco. Los integrantes de este último dúo, Yayo y Eloi Vázquez, tiene claros sus imprescindibles para este fin de semana en el edén de la electrónica.

“Del escenario grande no nos perderíamos el viernes por nada del mundo a Cerrone porque su set, aunque con producción contemporánea y un punto EDM, estará repleto de clásicos arrebatadores. El sábado veremos sin duda a Charlotte Gainsbourg, pues la vimos en su anterior gira y fue muy emocionante. Nuestro escenario favorito para bailar el año pasado fue el Escenario Manifiesto, así que es probable que prioricemos su programación frente a la del Escenario Club, aunque es difícil escoger. Y nos pasaremos, claro, por el Escenario Nido, porque realmente hay un nivelón”, aseguran.

Que el ritmo no pare

Otras posibles paradas para los que se decidan a vivir en el Paraíso el fin de semana incluyen el pop electrónico y bailable de los escoceses CHVRCHES, y quienes aprecien el R&B no deberían perderse la actuación de IAMDDB, jeroglífico tras el que se esconde la británica Diana de Brito. Rhye o Superorganism suenan como dos apuestas seguras del festival y el ahora omnipresente sonido electrolatino llegará con Nicola Cruz, que presenta su disco Siku, un refinado ejercicio sonoro en el que los instrumentos de su Ecuador natal se entremezclan con la maquinaria electrónica.

Quienes no vean llegar la hora de embarcarse en el primer vuelo rumbo a Ibiza podrán hacer tiempo con la visita del bosnio alemán Solomun, uno de los reyes del beat y a cuya música no le sobra ni una de las etiquetas habituales entre los de su especie: house, ambient, proggresive... Todo le encaja. Otras posibles paradas para los que se decidan a vivir en el Paraíso el fin de semana incluyen al artista con el mejor nombre del festival: Ross From Friends, homenaje al personaje de la mítica serie de televisión noventera detrás del que se encuentra elbritánico Felix Clary Weatherall, que presentará Family Portrait(Brainfeeder, 2018), un primer LP al que ha impreso un claro toque vintage.

Los chicos de El Cuerpo del Disco advierten de que en esta edición el festival ha puesto “mucha pólvora en los cierres”. “Nosotros nos quedamos el viernes con Young Marco y para el cierre del sábado empezaríamos con Laurent Garnier, por leyenda y porque cuando lo hemos visto nunca nos ha defraudado, pero la traca final la guardaríamos sin dudarlo para bailar con Antal, porque es uno de nuestros djs favoritos y para acabar así el festival con el mejor sabor de boca posible”, comentan estros habituales habituales del Berlín Club,

Aunque, como no solo de música vive el festivalero, Paraíso incorpora otra novedad con la zona dedicada a las intervenciones artísticas y otra a los videojuegos. Además, la ganadora de Top Chef se ha encargado del área gastronómica, con productos de proximidad para los asistentes, que podrán interactuar también con la performance seleccionada por Juan Gallery, la primera galería especializada en arte vivo de Madrid.El festival presume de evitar las aglomeraciones (así ocurrió el año pasado), con la ayuda de varias zonas de descanso, imprescindibles para aquellos que entran por la tarde en el festival y no pretenda salir hasta el cierre del Paraíso.

