La literatura, protagonista en el festival de verano de San Lorenzo de El Escorial

La literatura será el hilo conductor del decimocuarto Festival de Verano de San Lorenzo de El Escorial, que se celebrará en el Teatro Auditorio del municipio madrileño entre el 6 de julio y el 9 de agosto. La ópera Madama Butterfly, bajo la dirección musical de Giuseppe Finzi y escénica de Emilio López, es el plato estrella de un programa en el que destacan, en otras piezas, la danza Antígona de Víctor Ullate, la obra Yo, Farinellii, el capón, basado en la novela del periodista de EL PAÍS Jesús Ruiz Mantilla, El niño y la bestia, de la escritora Elvira Lindo y el concierto de Gerónimo Rauch.

El festival destaca por una variada programación que contará con 16 espectáculos de música, lírica, teatro y danza. "Hemos pretendido hacer una programación variada y atractiva, con propuestas novedosas en escena, e interesantes desde el punto de visto musical", dijo Jorge Culla, director del Festival de Verano de San Lorenzo de El Escorial e intendente de su Teatro Auditorio y de los Teatros del Canal, donde este miércoles tuvo lugar la presentación del evento.

"La literatura es nuestro hilo conductor este año. Tenemos gran presencia de escritores y dramaturgos en muchos de los programas que presentamos. Pero también, como siempre, contaremos con propuestas fuertes en música, lírica y danza. Será un festival atractivo para todos los públicos, con propuestas diferentes con música de creación actual, contemporánea...", amplió Jorge Culla, que destacó como título estrella del repertorio la ópera Madama Butterfly de Giacomo Puccini, que estará dirigida por Giuseppe Finzi en la parte musical y con Emilio López a cargo de la escena y se representará los días 25 y 27 de julio, y El niño y la bestia, de Elvira Lindo, como "guinda del festival".

La escritora, que estrenará su obra en España en El Escorial el 1 de agosto tras su presentación en Berlín, narra en directo las aventuras de su padre a los nueve años en 1939, al término de la Guerra Civil, en un experimento que combina la narrativa y la musica. "Es muy personal, una historia que escuché muchas veces en vida a la que tuve que darle cuerpo. El libro lo tenía escrito, pero lo adapté para ser contado delante de un público", reconoce la autora.

"Es un proyecto que significa mucho para mí porque me encanta la música y era un sueño trabajar con ella. La música ilustra perfectamente el texto y se mantiene todo el tiempo, algo que me resultó muy difícil de entender, pero cuando la escuché me encantó. El trabajo que tuvimos que hacer fue encajar todo, la interacción entre la música y la narración", explica.

La adaptación al teatro musical barroco de la novela Yo, Farinelli, el capón, es otro de los grandes atractivos del festival. Su estreno tendrá lugar el 7 de agosto y cumplirá con el sueño de Jesús Ruiz Mantilla, quien todavía fantasea con el resultado final. "Todavía me lo sigo imaginando, aunque poco a poco se van uniendo todas las piezas del puzzle. Están todos los elementos, pero falta juntarlo", dice el periodista. "La concepción es una idea que a mí me parecía muy clara. A mí me gusta muchísimo el teatro, la ópera y el barraco, y era hacer confluir tres géneros en uno en un diálogo intercreativo con súper primeras figuras de cada cosa. Elegí a conciencia que la música la tenían que hacer expertos en el barroco como FORMA ANTIQVA, que el texto tenía que ser un actor prueba de bombas y Miguel Rellán es un actorazo, y que la voz la tenía que aportar alguien tan riguroso y artísticamente brillante como Carlos Mena. Todo eso puesto a punto con un maestro como es Manuel Gutiérrez Aragón".

En el ámbito de la danza destacan Antígona, un trabajo de Victor Ullate Ballet-Comunidad de Madrid que protagonizará Lucía Lacarra el día 8 de agosto, y la propuesta sobre El Quijote del Plata del Ballet Nacional de Sodre de Uruguay, el 30 de julio.

El resto del programa lo componen el concierto de Gerónimo Rauch (7 de julio), los Cursos Internacionales Mattise con un ciclo de conciertos los días 11, 13, 20, 21 y 26 de julio, el proyecto Cariberian Tour del saxofonista y clarinetista Paquito D' Rivera (12 julio), el Joven Croro de Andalucía (14 julio), el montaje Bernarda's Backstage a cargo de The Winged Carnes (19 de julio), Clásicos en el Cabaret (28 de julio), con Marta Knorr y Aurelio Viribay, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Chile (31 de julio), la actuación Dreizehn, de AMORES Group de Percussió (2 de agosto), la Joven Orquesta de Canadá (4 de agosto) y el concierto visual Yo, Piano, dirigido por Tagore González e Isis de Coura, que clausurará el festival el 9 de agosto.

