La Policía detiene 23 ‘boixos nois’ por altercados antes de la final de la Copa en Sevilla

La Policía Nacional detuvo ayer a 23 boixos nois, los aficionados radicales del Barça, acusados de protagonizar altercados en Sevilla, en el barrio de Nervión. Destrozaron mobiliario urbano e iban armados con palos, según han informado la Policía. Los ultras tenían la intención de encontrar a los biris, la afición radical del Sevilla, para enfrentarse a ellos. Cinco policías nacionales acabaron heridos en las cargas policiales contra los seguidores violentos del Barça, que se produjeron en la calle de Hernando del Pulgar de la ciudad.

Las imágenes han corrido por las redes sociales, donde se pueden ver a numerosos hooligans del Barça, con bengalas y profiriendo los cánticos típicos de este tipo de grupos. En uno de los vídeos, los radicales corean sus proclamas en medio de diversas terrazas, con personas ajenas a los aficionados que reaccionan con sorpresa al espectáculo.

Esta noche se juega en la ciudad la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Valencia. La policía conocía de antemano que se trata de un partido de alto voltaje, y preveían numerosos desplazamientos a la capital andaluza. Los Mossos han viajado también a Sevilla para participar en el dispositivo de seguridad. En total, se han desplegado 2.500 agentes, 1.300 de ellos de la Policía Nacional

Los Boixos Nois han sido declarados grupo radical, lo que les impide la entrada en cualquier campo de España y no pueden mostrar su simbología. Eso, sin embargo, no excluye que algunos de ellos a título individual puedan acceder al campo. Los detenidos ayer no podrán hacerlo, según ha informado hoy la Policía a través de Twitter.