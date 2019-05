Ponen el foco en cantantes y grupos autoeditados. Su misión es promover la música sumergida e ignorada. Programan conciertos, fiestas y festivales, editan discos, realizan cursos, talleres y concursos. Roberto Salas, Adolfo Párraga, Manuel Moreno y José Díaz están detrás del colectivo madrileño Autoplacer. “Somos sindicalistas musicales, promovemos grupos de abajo, pero bien de abajo”. Ahora celebran por todo lo alto su primera década con una programación que incluye conciertos en San Isidro.

Ideología inalterable. Hacen lo que hacen porque les gusta. No hay otro afán. “Nosotros no queremos ser una empresa. Somos una asociación cultural. Somos un colectivo de acción”. Apoyar a gente fuera de la industria musical sigue siendo su motor. “No nos hemos vendido. Seguimos línea de apostar por grupos pequeños. Nunca hemos querido grupos más grandes porque no es nuestro espíritu”. Promueven festivales gratuitos, abiertos a todo el mundo. “Nunca hay cabezas de cartel. Somos anticabezas de cartel. No ponemos un nombre más grande que otro”. Los Punsetes, Joe Crepúsculo, Lidia Damunt, El Coleta, Juventud Juché o Caliza han tocado en sus festivales. “Intentamos tratarles muy bien. Es fundamental que todos cobren. Hay gente que llama a los grupos para que toquen gratis, nosotros nunca. Estamos en contra de que no se les pague o se paguen dos duros”.

Primera década. Dinamizadores de la escena musical más independiente, por su décimo aniversario presentan una programación a lo largo de todo el año en diversos puntos de Madrid. “Son unos grandes fastos, varias actividades en diferentes formatos, en distintos sitios. Hay cosas más pequeñas y cosas más grandes, pero todas con nuestro sello”. Una programación especial, transversal y multiformato. “Son distintas citas que acogerán más de 20 actuaciones de grupos de todo pelaje, proyectos musicales experimentales, sesiones de Djs de diversos estilos y sustratos y conexiones con otros proyectos editoriales, artísticos y sociales”.

Apoyo fundamental. Hace diez años el colectivo Autoplacer aterrizaba en la azotea del Centro de Arte Dos de Mayo en Móstoles. Entonces, dentro de la programación de las Picnic Sessions, tuvo lugar el primer microfestival dedicado a la autoedición musical con varios conciertos y un puesto de fanzines. “El apoyo del CA2M ha sido fundamental en estos años. En la cuarta edición, el microfestival se transformó en festival”. De la azotea pasaron a tomar el centro entero con el Festival Autoplacer, una jornada con 12 horas de música en directo que se ha convertido en una cita muy esperada. “Llenamos cada año. No cabe más gente”. La próxima edición será el 19 de octubre. Antes, el 20 de junio, volverán a sus orígenes participando en las Picnic Sessions. ¿Su selección? Tres prometedores proyectos musicales: MounQup, S.E.R.P.I.E.N.T.E y Seda.

100% madrileños. Los cuatro integrantes de Autoplacer son madrileños de nacimiento. Roberto y Adolfo se conocieron siendo chavales en el barrio, Barajas. José y Adolfo trabajaban como camareros en La Vía Láctea, que frecuentaba Manuel. Primero empezaron a pinchar dos allí, luego tres y finalmente los cuatro. Se hacían llamar Sindicalistas. Siempre ponían música maquetera española. Cuando se encuentran en el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela se nota que hace tiempo que no se ven. “Lo hacemos todo on line. Encontrarnos es complicado porque cada uno tiene sus trabajos”. El nombre del colectivo tiene su explicación. “Celebramos la autoedición, gente que hace música por puro placer”.

Salto internacional. Forman parte de un programa de Acción Cultural Española. “Hemos traído a programadores extranjeros que han venido al festival y luego se han llevado a grupos a Francia, Portugal, Perú o México”. Este año celebrarán la segunda edición de ¡Holalá!, un festival para promocionar grupos españoles. Se hará de nuevo en Le Temps Machine, en Tours, en el centro de Francia. “Es un centro cultural increíble centrado en la música contemporánea. No hay nada así en España”.

Descubrir grupos. En Autoplacer están abiertos a todos los géneros. Electrónica, rock, folk, punk, pop, rap, trap… “Somos cuatro personas con gustos diferentes, por lo que programamos cosas muy distintas de una forma natural”. Descubren nuevas voces por Internet y yendo a varios conciertos todas las semanas. Y, por supuesto, gracias a su célebre concurso de maquetas. “Este año no habrá concurso porque haremos un recopilatorio de estos 10 años. Hemos recibido entre 200 y 250 maquetas cada año. El año que viene volverá”. Asesoran a bandas constantemente. “Aconsejamos cómo autoeditar, dónde tocar tanto en Madrid como fuera, cómo presentarse a convocatorias y ayudas…”. Defienden métodos de producción independientes, la libre distribución y, por encima de todo, la diversión. “No hay nada más político que bailar”.

Verbena contemporánea Dentro de su décimo aniversario, el colectivo Autoplacer presenta una programación especial por San Isidro. “Planteamos una verbena contemporánea, diversa e intergeneracional que celebra la música independiente y la autoedición a través de diferentes estilos musicales, que van desde el pop a la electrónica, pasando por el rock y los ritmos caribeños”. Se celebrará el martes 14, de 20 a 1h, en la explanada de Madrid Río, al lado del Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela. Se escucharán los temas pop del esperado nuevo disco de La Prohibida, la electrónica de Le Parody, el pop rock ultravitaminado de Fuckaine, el exotismo festivo de Los Manises y la mixtura tropical de Candeleros. “Lo podemos hacer gracias a Mirador Arganzuela, programa de cultura de proximidad de Intermediae Matadero. San Isidro ha dado un giro total, igual que todas las fiestas populares. Antes eran muy rancias”.

