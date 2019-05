Díaz Ayuso anuncia 300 nuevos maquinistas de Metro en la legislatura

El transporte público en Madrid es una de las grandes batallas de los partidos que en estas elecciones se presentan para dirigir la Comunidad. Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP, ha ofrecido hoy su plan de mejora de la red de transporte y carreteras que pasa por una inversión de 2.000 millones de euros dedicada, entre otras cosas, a incrementar la plantilla del Metro en 300 nuevos maquinistas y la compra de 60 trenes.

Díaz Ayuso se refirió también a la salida del Partido Popular del expresidente regional Ángel Garrido y su trasvase a Ciudadanos y dijo que lo único que demuestra es que Cs está carente de equipo. "Ciudadanos no tenía cantera y va de seguidilla al PP" respondió al ser preguntada por la continua presencia de Garrido en actos con el candidato Ignacio Aguado. Díaz Ayuso ha incidido en que no condena ni critica que "una persona opte por irse a un partido o al otro" pero considera que no se puede "faltar a la promesa dada a los votantes". Así, ha remarcado que ella es una persona "honrada y sincera", que cumple con sus "compromisos". "Me he presentado a una lista por el PP, en esa lista me quedo hasta el final", ha sostenido.

El uso del transporte público en Madrid creció un 3% en 2018, al pasar de 1.503 millones de viajeros en 2017 a los 1.548 del año siguiente, según las cifras del Consorcio Regional de Transporte. En esta radiografía de cómo nos movemos por la región destaca Metro de Madrid, que ha recuperado a los viajeros previos a la crisis y crece casi un 5% hasta los 657,2 millones de usuarios (en 2017 fueron 626,4). Las quejas de usuarios y sindicatos de Metro pasan por el incumplimientos de horarios para los primeros y en la falta de trenes y maquinistas para los segundos. El sistema de transporte público en la región está compuesto por 650 líneas de autobuses, 13 líneas de Metro y 10 líneas de trenes de cercanías.

La candidata popular se compromete a la gratuidad del transporte público para los mayores de 65 años y una tarifa plana durante los festivos y fines de semana para el resto de usuarios. Entre sus planes están las ampliaciones de las líneas de Metro 3 y 11 y las mejoras en una veintena de estaciones con la instalación de ascensores y escaleras mecánicas. A estas mejoras se destinarán 150 millones de euros para facilitar el acceso a la red, especialmente aquellas de movilidad reducida.

En el transporte por carretera pretende ampliar el número de autobuses en horas punta, aumentar los buses nocturnos en aquellas zonas de más de 10.000 habitante y crear un carril BUS-VAO en la A-2, A-3, A- 5 y en la A-42 y llegar a acuerdos con Taxi para la sierra norte de Madrid

