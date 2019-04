Podemos se queda sin Rivas

Rivas-Vaciamadrid, uno de los municipios de la región madrileña con una población más joven, que ronda los 37 años de media, decidió el pasado domingo dejar de ser el principal bastión de Podemos-IU-Equo. Los 52.000 vecinos que acudieron a las urnas dieron un vuelco al mapa político y optaron por el PSOE, que subió más de 6.000 votos. El PP, que fue la segunda fuerza más votada en los comicios de junio de 2016, cae hasta un quinto puesto con su peor resultado en años, causado en parte por la irrupción de Vox.

La localidad (85.893 habitantes) tuvo uno de los índices de participación más altos de la región, con un 85,93%. Casi tres de cada diez papeletas llevaban el logotipo socialista. Una victoria similar no la vivía el PSOE desde hace 11 años, en las elecciones de 2008. Para la candidata de esta formación al Ayuntamiento, Mónica Carazo, ese éxito se ha debido al “tirón de Pedro Sánchez”. “Es un reconocimiento a los diez meses en los que se han hecho políticas sociales para las personas y eso en un municipio como Rivas cala entre la gente”, mantiene esta arquitecta de 35 años. En su opinión, también ha influido “un gobierno municipal fragmentado y segmentado que no sabe ni adónde va”. El Ayuntamiento lo gobiernan la formación IU-Equo, con siete concejales, y seis ediles no adscritos, antes vinculados a Rivas Puede.

Carazo es optimista y espera que los resultados de las generales se repitan en cuatro semanas: “Unas elecciones no tienen nada que ver y Rivas es un municipio complejo, pero el cambio es posible. Tenemos una gran acogida por parte de los vecinos”.

La lectura que hace el actual alcalde y líder de IU-Equo, Pedro del Cura, es que el municipio sigue siendo “progresista” frente a la victoria del PP hace tres años: “Si se suman los votos del PSOE y de Podemos-IU-Equo, se supera la mayoría absoluta con más de un 54%”. Para Del Cura, lo más sorprendente es cómo se ha hundido el PP, que solo ha conseguido 4.771 votos (un 9,2%). Pierde en todos los colegios electorales por detrás de Vox. “Esto se ha debido al desencanto de muchos votantes tradicionales del PP y a que los jóvenes que iban por primera vez a las urnas han optado por esta nueva formación”, explica el regidor.

Del Cura discrepa de que los resultados del domingo puedan extrapolarse a las elecciones municipales. De hecho, se ha llegado a votar a formaciones distintas en un mismo día cuando han coincidido los comicios regionales, locales y europeos. “En el municipio se vota más el día a día y los problemas de cada uno, lo que no ocurre en unas generales”, añade el alcalde ripense.

Rivas puede presumir de ser la ciudad de España con mayor tasa de actividad laboral (personas en edad de trabajar que están ocupados o en búsqueda activa de empleo) y de ser la localidad en la que menos se muere. Sólo fallecen 2,4 personas por cada 1.000 habitantes, lo que la sitúa por delante de Valdemoro (3,5), Fuenlabrada (4,2) y Parla (4,3). Sólo un 6,2% de sus vecinas y vecinos supera los 65 años.

El candidato de Ciudadanos en Rivas, Bernardo González, también se mostró “muy satisfecho” con el tercer puesto de su formación: “Superamos la suma del PP y Vox en más de 1.000 votos y hemos subido más de 2.000 respecto a 2016”. Eso sí, estos datos tampoco sirven para aventurar lo que pasará el 26 de mayo. Este periódico intentó recabar, sin éxito, la versión del PP de Rivas.

